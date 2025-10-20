24
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
7
o
بشري
17
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بشأن التفاوض.. ماذا تبلغ بري من "حزب الله"؟
Lebanon 24
20-10-2025
|
13:44
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، إنَّ "
حزب الله
أبلغ
رئيس مجلس النواب نبيه بري
أنه لا يعترض على المفاوضات غير المُباشرة بين
لبنان
وإسرائيل".
Advertisement
وأوضحت المعلومات أنَّ "حزب الله
العرض
المطروح بالمفاوضات يشمل سحب السلاح وتثبيت الحدود وضمان أمنها مقابل وقف العدوان والانسحاب
الإسرائيلي
"، وأضاف: "حزب الله تساءل عن النقاط والملفات التي ستُطرح بالمفاوضات غير المباشرة ورفض المحادثات المباشرة مع
إسرائيل
".
وأوضحت المعلومات أنّ توافقاً لبنانياً لا تراجع عنهُ قوامهُ الأساس لجنة الميكانيزم ودورها في أيّ عملية تفاوض غير مباشر وذلك بعد وقف العدوان الإسرائيليّ على لبنان".
وكان بري كشف أنّ مسار التفاوض المقترح بين لبنان وإسرائيل قد سقط بسبب رفض تل أبيب التجاوب مع مقترح أميركي بهذا الشأن.
وفي حديثٍ عبر صحيفة "
الشرق الأوسط
"، أوضح بري أنَّ "المسار الوحيد حالياً هو مسار الميكانيزم الذي يضم ممثلين للدول المعنية والراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية الذي أوقف حرب لبنان الأخيرة في تشرين الثاني الماضي".
وذكر بري أن "الموفد الأميركي توماس براك أبلغ لبنان بأن إسرائيل رفضت مقترحاً أميركياً يقضي بإطلاق مسار تفاوضي يستهل بوقف العمليات
الإسرائيلية
لمدة شهرين، وينتهي بانسحاب إسرائيلي من الأراضي
اللبنانية
المحتلة وإطلاق مسار لترسيم الحدود وترتيبات أمنية، ويضيف: "لقد تم التراجع عن أي مسار للتفاوض مع إسرائيل، ولم يبقَ سوى الآلية المتبعة عبر لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار (الميكانيزم)".
ونقل براك إلى الجانب اللبناني في الأسبوع الماضي، مبادرة تقوم على أن يجتمع رؤساء الجمهورية جوزيف عون، والبرلمان
نبيه بري
، والحكومة نواف سلام معه لمناقشة انسحاب إسرائيلي من لبنان خلال شهرين، ووقف الخروقات، في إشارة إلى مفاوضات غير مباشرة لحل الأزمة، وكان رد لبنان إيجابياً على المبادرة الأميركية.
وقال بري إن "براك أبلغ لبنان بشكل رسمي أن المبادرة رفضتها إسرائيل، وبالتالي، لم يعد هناك من مسار دبلوماسي قائم، إلا العمل ضمن آلية لجنة (الميكانيزم)"، مشيراً إلى أنه "حصل تطور مهم في آلية عملها، بعدما باتت تجتمع كل أسبوعين، خلافاً للمسار الذي اتبعته في السابق»، حيث كانت تعقد اجتماعات متقطعة ومتباعدة".
وشدد بري على أن "لبنان متمسك باتفاقية وقف إطلاق النار التي تم التوصل إليها في تشرين الثاني 2024، وهي الاتفاقية التي يفترض أن تشرف على تنفيذها لجنة الميكانيزم"، مشيراً إلى أنها "الآلية المعتمدة حالياً، ولا شيء سواها".
وأمام هذه التطورات، رفض بري القول إنه متشائم أو متفائل، قائلاً: أنا متشائل"، في إشارة إلى مساحة مختلطة بين التشاؤم والتفاؤل.
من ناحيته، قال نائب رئيس الحكومة طارق متري، اليوم الإثنين، إنّ "إسرائيل طلبت في شهر آذار الماضي عبر وسطاء، التفاوض على المستوى السياسي مع لبنان، إلا أنّ الأخير رفض ذلك".
وفي حديث عبر قناة "الميادين"، أكد متري أنَّ "لبنان أصرّ على أن يكون هناك تفاوض عسكريين مقابل عسكريين وفي أحسن الاحتمالات، يمكن أن ينضم إليهم مستشارون مدنيون"، وأضاف: "التفاوض على المستوى السياسي لم يكن وارداً عندنا وربما كان ذلك من شأنه أن يزعج الإسرائيليين فاستمروا بغطرسة القوة".
وتابع: "واشنطن عرضت ما يشبه الوساطة ونحن فهمنا أن مسعاها سيؤدي إلى الضغط على إسرائيل لكي تلتزم بالاتفاق وهو ما لم يحصل. الصيغة التي اقترحها المبعوث الأميركي توماس براك وقبلها لبنان لم تُقبل عند الإسرائيلي".
وقال متري إنّ "العدو الإسرائيلي استمر في الخرق اليومي لوقف الأعمال العدائية التي اتُفق عليها في 27 تشرين الثاني من العام الماضي"، مؤكداً أن ""مفاوضات الناقورة تدور في هذه الحلقة بمعنى أن إسرائيل لا تلتزم ولا تظهر من خلال تلك المحادثات نيتها في الالتزام".
واستكمل: "لا أعتقد أن أحداً يظن أن لبنان مستعد أو قد طُلب منه أن يوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل. إن هدف المفاوضات غير المباشرة هو النظر إلى
المستقبل
بشرط أن يُنفذ ما اتُفق عليه، ولن نتفاوض على قرار سبق واتُّفق عليه بل الحديث هو عن تنفيذه وليس عن التفاوض حوله".
وتابع قائلاً: "عندما يسألني البعض إن كنا على عتبة حرب كبيرة تشنها إسرائيل أقول لهم إن ما نراه هو الحرب فهي تعتدي علينا كل يوم.. وفي حدود ما أعرفه، هناك تلاقٍ في الأفكار بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام".
مواضيع ذات صلة
إتصال بين بري وسلام بشأن "احتفال الروشة" وترقب لما سيقرره "حزب الله"
Lebanon 24
إتصال بين بري وسلام بشأن "احتفال الروشة" وترقب لما سيقرره "حزب الله"
20/10/2025 23:33:20
20/10/2025 23:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا تبلغ لبنان من سوريا بشأن "النظام السابق"؟ وزير العدل يعلن
Lebanon 24
ماذا تبلغ لبنان من سوريا بشأن "النظام السابق"؟ وزير العدل يعلن
20/10/2025 23:33:20
20/10/2025 23:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أبلغ بري "مقربين" منه؟
Lebanon 24
ماذا أبلغ بري "مقربين" منه؟
20/10/2025 23:33:20
20/10/2025 23:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يقفل باب التفاوض
Lebanon 24
"حزب الله" يقفل باب التفاوض
20/10/2025 23:33:20
20/10/2025 23:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
الشرق الأوسط
الإسرائيلية
الإسرائيلي
اللبنانية
المستقبل
حزب الله
تابع
قد يعجبك أيضاً
عبد المسيح: تحليق المسيّرات الإسرائيلية فوق بيروت وبعبدا ليس مجرد خرق
Lebanon 24
عبد المسيح: تحليق المسيّرات الإسرائيلية فوق بيروت وبعبدا ليس مجرد خرق
16:07 | 2025-10-20
20/10/2025 04:07:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد "الدولار المجمّد" في لبنان
Lebanon 24
هذا جديد "الدولار المجمّد" في لبنان
15:50 | 2025-10-20
20/10/2025 03:50:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إيران و"حزب الله" وغزة.. هذا ما أعلنه تقريرٌ بريطانيّ
Lebanon 24
عن إيران و"حزب الله" وغزة.. هذا ما أعلنه تقريرٌ بريطانيّ
15:30 | 2025-10-20
20/10/2025 03:30:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ظاهرة مزعجة على "الكورنيش"!
Lebanon 24
ظاهرة مزعجة على "الكورنيش"!
15:26 | 2025-10-20
20/10/2025 03:26:29
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مؤلمة في شرق صيدا.. فتى يتعرّض لـ"عضة كلب"!
Lebanon 24
حادثة مؤلمة في شرق صيدا.. فتى يتعرّض لـ"عضة كلب"!
15:19 | 2025-10-20
20/10/2025 03:19:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
Lebanon 24
بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فارس كرم يطل لأول مرة مع حبيبته مذيعة الـ MTV (صور)
00:33 | 2025-10-20
20/10/2025 12:33:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:07 | 2025-10-20
عبد المسيح: تحليق المسيّرات الإسرائيلية فوق بيروت وبعبدا ليس مجرد خرق
15:50 | 2025-10-20
هذا جديد "الدولار المجمّد" في لبنان
15:30 | 2025-10-20
عن إيران و"حزب الله" وغزة.. هذا ما أعلنه تقريرٌ بريطانيّ
15:26 | 2025-10-20
ظاهرة مزعجة على "الكورنيش"!
15:19 | 2025-10-20
حادثة مؤلمة في شرق صيدا.. فتى يتعرّض لـ"عضة كلب"!
15:15 | 2025-10-20
الكشف عن عملية طالت "حزب الله".. تمّت بـ2000 قنبلة!
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
20/10/2025 23:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
20/10/2025 23:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
20/10/2025 23:33:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24