لبنان
متري: إسرائيل طلبت "التفاوض السياسي" مع لبنان وبيروت رفضت
Lebanon 24
20-10-2025
|
13:51
قال
نائب رئيس
الحكومة طارق متري، اليوم الإثنين، إنّ "
إسرائيل
طلبت في شهر آذار الماضي عبر وسطاء، التفاوض على المستوى السياسي مع
لبنان
، إلا أنّ الأخير رفض ذلك".
وفي حديث عبر قناة "الميادين"، أكد متري أنَّ "لبنان أصرّ على أن يكون هناك تفاوض عسكريين مقابل عسكريين وفي أحسن الاحتمالات، يمكن أن ينضم إليهم مستشارون مدنيون"، وأضاف: "التفاوض على المستوى السياسي لم يكن وارداً عندنا وربما كان ذلك من شأنه أن يزعج الإسرائيليين فاستمروا بغطرسة القوة".
وتابع: "
واشنطن
عرضت ما يشبه الوساطة ونحن فهمنا أن مسعاها سيؤدي إلى الضغط على إسرائيل لكي تلتزم بالاتفاق وهو ما لم يحصل. الصيغة التي اقترحها المبعوث الأميركي توماس براك وقبلها لبنان لم تُقبل عند
الإسرائيلي
".
وقال متري إنّ "العدو الإسرائيلي استمر في الخرق اليومي لوقف الأعمال العدائية التي اتُفق عليها في 27 تشرين الثاني من العام الماضي"، مؤكداً أن ""مفاوضات الناقورة تدور في هذه الحلقة بمعنى أن إسرائيل لا تلتزم ولا تظهر من خلال تلك المحادثات نيتها في الالتزام".
واستكمل: "لا أعتقد أن أحداً يظن أن لبنان مستعد أو قد طُلب منه أن يوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل. إن هدف المفاوضات غير المباشرة هو النظر إلى
المستقبل
بشرط أن يُنفذ ما اتُفق عليه، ولن نتفاوض على قرار سبق واتُّفق عليه بل الحديث هو عن تنفيذه وليس عن التفاوض حوله".
وتابع قائلاً: "عندما يسألني البعض إن كنا على عتبة حرب كبيرة تشنها إسرائيل أقول لهم إن ما نراه هو الحرب فهي تعتدي علينا كل يوم.. وفي حدود ما أعرفه، هناك تلاقٍ في الأفكار بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب
نبيه بري
ورئيس الحكومة نواف سلام".
