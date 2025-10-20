متري: إسرائيل طلبت "التفاوض السياسي" مع لبنان وبيروت رفضت

قال الحكومة طارق متري، اليوم الإثنين، إنّ " طلبت في شهر آذار الماضي عبر وسطاء، التفاوض على المستوى السياسي مع ، إلا أنّ الأخير رفض ذلك".

وفي حديث عبر قناة "الميادين"، أكد متري أنَّ "لبنان أصرّ على أن يكون هناك تفاوض عسكريين مقابل عسكريين وفي أحسن الاحتمالات، يمكن أن ينضم إليهم مستشارون مدنيون"، وأضاف: "التفاوض على المستوى السياسي لم يكن وارداً عندنا وربما كان ذلك من شأنه أن يزعج الإسرائيليين فاستمروا بغطرسة القوة".





وتابع: " عرضت ما يشبه الوساطة ونحن فهمنا أن مسعاها سيؤدي إلى الضغط على إسرائيل لكي تلتزم بالاتفاق وهو ما لم يحصل. الصيغة التي اقترحها المبعوث الأميركي توماس براك وقبلها لبنان لم تُقبل عند ".





وقال متري إنّ "العدو الإسرائيلي استمر في الخرق اليومي لوقف الأعمال العدائية التي اتُفق عليها في 27 تشرين الثاني من العام الماضي"، مؤكداً أن ""مفاوضات الناقورة تدور في هذه الحلقة بمعنى أن إسرائيل لا تلتزم ولا تظهر من خلال تلك المحادثات نيتها في الالتزام".





واستكمل: "لا أعتقد أن أحداً يظن أن لبنان مستعد أو قد طُلب منه أن يوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل. إن هدف المفاوضات غير المباشرة هو النظر إلى بشرط أن يُنفذ ما اتُفق عليه، ولن نتفاوض على قرار سبق واتُّفق عليه بل الحديث هو عن تنفيذه وليس عن التفاوض حوله".

