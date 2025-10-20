Advertisement

لبنان

حادثة مؤلمة في شرق صيدا.. فتى يتعرّض لـ"عضة كلب"!

Lebanon 24
20-10-2025 | 15:19
A-
A+
Doc-P-1431896-638965959070052235.jpg
Doc-P-1431896-638965959070052235.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصيب فتى بجروح خطيرة إثر تعرضه لعضة كلب كان برفقة صديق له، وذلك في منطقة عبرا - شرق صيدا.
Advertisement
 
 
الفتى تعرض للإصابة في مناطق حساسة، وقد جرى نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
ليس وهاب.. من هو الوزير الذي تعرّض لـ"عضة كلب"؟
lebanon 24
20/10/2025 23:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": حادث سير على طريق الدامور باتجاه صيدا وزحمة سير خانقة
lebanon 24
20/10/2025 23:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو "هربس الشفاه"؟ تعرفوا إلى "فيروس" البثور المؤلمة
lebanon 24
20/10/2025 23:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24
فيديو لحادثة في بلدة لبنانية.. "كلب" يهاجم سيدة حامل!
lebanon 24
20/10/2025 23:34:11 Lebanon 24 Lebanon 24

العلا

فيات

عبرا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:07 | 2025-10-20
15:50 | 2025-10-20
15:30 | 2025-10-20
15:26 | 2025-10-20
15:15 | 2025-10-20
15:13 | 2025-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24