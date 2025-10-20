23
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تنظيم ملفّات إنتخابية
Lebanon 24
20-10-2025
|
19:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدأ
تيار
مسيحي
ينظم ملفات لحملات على نواب شغلوا أدواراً مقدرة، بعد الانفصال عنه ويستعدون للمعارك
الانتخابية
المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس وزراء أستراليا: يجب تنظيم انتخابات ديمقراطية وإجراء إصلاحات شاملة في فلسطين
Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: يجب تنظيم انتخابات ديمقراطية وإجراء إصلاحات شاملة في فلسطين
21/10/2025 08:00:24
21/10/2025 08:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الشباب والرياضة.. تحرك ملفات الفساد وتنظم أندية اللياقة البدنية
Lebanon 24
لجنة الشباب والرياضة.. تحرك ملفات الفساد وتنظم أندية اللياقة البدنية
21/10/2025 08:00:24
21/10/2025 08:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابات النيابية تحسم مصير الملفات في المرحلة الجديدة
Lebanon 24
الانتخابات النيابية تحسم مصير الملفات في المرحلة الجديدة
21/10/2025 08:00:24
21/10/2025 08:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
لإعادة إعمار غزة... السيسي يعلن تنظيم مؤتمر دولي
Lebanon 24
لإعادة إعمار غزة... السيسي يعلن تنظيم مؤتمر دولي
21/10/2025 08:00:24
21/10/2025 08:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الانتخابية
مسيحي
ويست
تيار
تابع
قد يعجبك أيضاً
رسالة من السجناء اللبنانيين للمسؤولين: انتظروا الانفجار الكبير
Lebanon 24
رسالة من السجناء اللبنانيين للمسؤولين: انتظروا الانفجار الكبير
22:18 | 2025-10-20
20/10/2025 10:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض المفاوضات غير المباشرة أيضاً
Lebanon 24
"حزب الله" يرفض المفاوضات غير المباشرة أيضاً
23:03 | 2025-10-20
20/10/2025 11:03:17
Lebanon 24
Lebanon 24
سكاف يتهيأ لاقتراح تأجيل الانتخابات ومشروع رجي ليس على جدول اعمال الحكومة
Lebanon 24
سكاف يتهيأ لاقتراح تأجيل الانتخابات ومشروع رجي ليس على جدول اعمال الحكومة
22:48 | 2025-10-20
20/10/2025 10:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اورتاغوس الى الواجهة من جديد وتوجّه مُتزايد لإعفاء براك من مهمّته
Lebanon 24
اورتاغوس الى الواجهة من جديد وتوجّه مُتزايد لإعفاء براك من مهمّته
22:41 | 2025-10-20
20/10/2025 10:41:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سعي أميركي لتسريع الاتفاق الأمني أو ما يتجاوزه مع إسرائيل
Lebanon 24
سعي أميركي لتسريع الاتفاق الأمني أو ما يتجاوزه مع إسرائيل
22:31 | 2025-10-20
20/10/2025 10:31:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
01:20 | 2025-10-20
20/10/2025 01:20:20
Lebanon 24
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
Lebanon 24
لمستخدمي "واتسآب" في لبنان.. تحذيرٌ مهم
14:34 | 2025-10-20
20/10/2025 02:34:58
Lebanon 24
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
Lebanon 24
منذ ساعات.. ماذا تشهد بيروت والضاحية؟
11:13 | 2025-10-20
20/10/2025 11:13:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
Lebanon 24
ماذا كشف "ChatGPT" عن "حزب الله"؟ إقرأوا الخبر
13:00 | 2025-10-20
20/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
Lebanon 24
ماذا يشهد سوق الذهب بعد الإرتفاع الكبير في الأسعار؟
07:10 | 2025-10-20
20/10/2025 07:10:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:18 | 2025-10-20
رسالة من السجناء اللبنانيين للمسؤولين: انتظروا الانفجار الكبير
23:03 | 2025-10-20
"حزب الله" يرفض المفاوضات غير المباشرة أيضاً
22:48 | 2025-10-20
سكاف يتهيأ لاقتراح تأجيل الانتخابات ومشروع رجي ليس على جدول اعمال الحكومة
22:41 | 2025-10-20
اورتاغوس الى الواجهة من جديد وتوجّه مُتزايد لإعفاء براك من مهمّته
22:31 | 2025-10-20
سعي أميركي لتسريع الاتفاق الأمني أو ما يتجاوزه مع إسرائيل
22:29 | 2025-10-20
واشنطن لا تحبذ تأجيل أي استحقاق انتخابي وتخشى ضغطا على"المعارضة الشيعية"
فيديو
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
21/10/2025 08:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
21/10/2025 08:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
Lebanon 24
تجارة الحيوانات منتشرة وبقوة.. أُسود من لبنان إلى أفريقيا!
04:30 | 2025-10-17
21/10/2025 08:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24