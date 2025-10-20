Advertisement

لبنان

تنظيم ملفّات إنتخابية

Lebanon 24
20-10-2025 | 19:00
بدأ تيار مسيحي ينظم ملفات لحملات على نواب شغلوا أدواراً مقدرة، بعد الانفصال عنه ويستعدون للمعارك الانتخابية المقبلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24