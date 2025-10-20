اورتاغوس الى الواجهة من جديد وتوجّه مُتزايد لإعفاء براك من مهمّته

Advertisement

كتب محمد بلوط في" الديار": يقول مصدر سياسي انه بعد زيارته الاخيرة للبنان وانقطاعه عنه، نشهد منذ شهور تصريحات للموفد ترم براك مليئة بالتهديدات المباشرة للبنان، وبالتهويل بتجدد «الحرب الاسرائيلية» بحجة ضرب . ويلفت المصدر الى ان هذه التصريحات والتهديدات تتناقض مع مواقفه السابقة، التي فيها باداء ،وتقول مصادر مطلعة ان عودة مورغان اورتاغوس الى الواجهة من جديد، واشتراكها في اجتماع لجنة متابعة وقف النار قبل الاخير، عزز الاعتقاد بان براك صار ضيفا على مهمة متابعة الملف اللبناني، لا بل ان المفاوضات المباشرة بين و«إسرائيل» تجاوزت دوره، الذي لم يكن موفقا ايضا في . مع ان هذه المفاوضات كشفت حتى الآن ان «اسرائيل» تريد الافادة منها على حساب سوريا وسيادتها وارضها. ويكفي الاشارة في هذا المجال الى ما صرح به رئيس حكومة العدو مؤخرا وقوله حرفيا «الجنوب السوري باكمله لإسرائيل، وهذا اتفاقنا مع احمد في دمشق». وتتحدث اوساط ديبلوماسية عن تعثر هذه المفاوضات، بسبب ابتزاز «اسرائيل» للسلطة الانتقالية في دمشق بمطالب وشروط متتالية.وبالعودة الى براك، تضيف المصادر، ان ما يعزز المعلومات عن احتمال اعفائه من مهمة متابعة ملف ، هو الحديث المتنامي عن توسيع وتعزيز دور السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى، ليتولى شخصيا هذه المهمة، لا سيما انه يكسب ثقة عالية من . وترى المصادر انه بعد مجيء السفير عيسى المرتقب الى لبنان في نهاية الشهر الجاري، تتجلى الصورة ويتضح مصير باراك وعلاقته بلبنان.ويقول مصدر نيابي في هذا الاطار، لم نعد نتابع كثيرا تصريحات براك لانها كانت منذ البداية كالبورصة تسجل انخفاضا وصعودا، ثم تحولت في الشهور الثلاثة الاخيرة الى مسلسل من التهديد والتهويل ضد لبنان، بحيث ان ما ادلى ويدلي به يسقط عنه عمليا صفة الوسيط او المبعوث الديبلوماسي، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701.ويقول المصدر ان ما تتميز به تصريحاته الاخيرة بانها «غير موزونة، وتفتقد الى الحد الادنى من التوازن، وهذا ما يجعله عمليا خارج الخدمة بالنسبة للمهمة التي يفترض ان يكون قد اوكل بها». ولا يقلل المصدر في الوقت نفسه من خلفية كلام باراك، معتبرا انها تعكس بشكل او بآخر جزءا كبيرا مما يدور في الادارة الاميركية، وما يمكن ان تقدم عليه «اسرائيل» ضد لبنان.