Advertisement

لبنان

اورتاغوس الى الواجهة من جديد وتوجّه مُتزايد لإعفاء براك من مهمّته

Lebanon 24
20-10-2025 | 22:41
A-
A+
Doc-P-1431958-638966221294391387.jpg
Doc-P-1431958-638966221294391387.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب محمد بلوط في" الديار": يقول مصدر سياسي انه بعد زيارته الاخيرة للبنان وانقطاعه عنه، نشهد منذ شهور تصريحات للموفد الاميركي ترم براك مليئة بالتهديدات المباشرة للبنان، وبالتهويل بتجدد «الحرب الاسرائيلية» بحجة ضرب حزب الله. ويلفت المصدر الى ان هذه التصريحات والتهديدات تتناقض مع مواقفه السابقة، التي اشاد فيها باداء الحكومة اللبنانية،
Advertisement
وتقول مصادر مطلعة ان عودة مورغان اورتاغوس الى الواجهة من جديد، واشتراكها في اجتماع لجنة متابعة وقف النار قبل الاخير، عزز الاعتقاد بان براك صار ضيفا على مهمة متابعة الملف اللبناني، لا بل ان المفاوضات المباشرة بين سوريا و«إسرائيل» تجاوزت دوره، الذي لم يكن موفقا ايضا في دمشق. مع العلم ان هذه المفاوضات كشفت حتى الآن ان «اسرائيل» تريد الافادة منها على حساب سوريا وسيادتها وارضها. ويكفي الاشارة في هذا المجال الى ما صرح به رئيس حكومة العدو نتنياهو مؤخرا وقوله حرفيا «الجنوب السوري باكمله لإسرائيل، وهذا اتفاقنا مع احمد الشرع في دمشق». وتتحدث اوساط ديبلوماسية عن تعثر هذه المفاوضات، بسبب ابتزاز «اسرائيل» للسلطة الانتقالية في دمشق بمطالب وشروط متتالية.
وبالعودة الى براك، تضيف المصادر، ان ما يعزز المعلومات عن احتمال اعفائه من مهمة متابعة ملف لبنان، هو الحديث المتنامي عن توسيع وتعزيز دور السفير الاميركي الجديد ميشال عيسى، ليتولى شخصيا هذه المهمة، لا سيما انه يكسب ثقة عالية من ترامب. وترى المصادر انه بعد مجيء السفير عيسى المرتقب الى لبنان في نهاية الشهر الجاري، تتجلى الصورة ويتضح مصير باراك وعلاقته بلبنان.
ويقول مصدر نيابي في هذا الاطار، لم نعد نتابع كثيرا تصريحات براك لانها كانت منذ البداية كالبورصة تسجل انخفاضا وصعودا، ثم تحولت في الشهور الثلاثة الاخيرة الى مسلسل من التهديد والتهويل ضد لبنان، بحيث ان ما ادلى ويدلي به يسقط عنه عمليا صفة الوسيط او المبعوث الديبلوماسي، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والقرار 1701.
ويقول المصدر ان ما تتميز به تصريحاته الاخيرة بانها «غير موزونة، وتفتقد الى الحد الادنى من التوازن، وهذا ما يجعله عمليا خارج الخدمة بالنسبة للمهمة التي يفترض ان يكون قد اوكل بها». ولا يقلل المصدر في الوقت نفسه من خلفية كلام باراك، معتبرا انها تعكس بشكل او بآخر جزءا كبيرا مما يدور في الادارة الاميركية، وما يمكن ان تقدم عليه «اسرائيل» ضد لبنان. 
 
مواضيع ذات صلة
عون: لبنان بانتظار ما سيحمله السفير براك والسيدة مورغان أورتاغوس من رد إسرائيلي على ورقة المقترحات
lebanon 24
21/10/2025 11:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
عون يلتقي بن فرحان ليلا قبل توجهه الى الامم المتحدة اليوم وزيارة اورتاغوس لهدف واحد
lebanon 24
21/10/2025 11:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري توجه بالشكر لأعضاء مجلس الأمن على التصويت بالإجماع بتمديد مهام قوات اليونيفل لولاية جديدة
lebanon 24
21/10/2025 11:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: نرحب بالعدد المتزايد من الدول التي تعترف بدولة فلسطين
lebanon 24
21/10/2025 11:14:52 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

اللبنانية

حزب الله

الاميركي

إسرائيل

نتنياهو

لبنان

ترامب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:01 | 2025-10-21
04:10 | 2025-10-21
04:07 | 2025-10-21
04:07 | 2025-10-21
04:04 | 2025-10-21
04:00 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24