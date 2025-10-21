Advertisement

لبنان

هي فارقت الحياة وشقيقها أصيب.. هذا ما حصل في عنجر بدافع السرقة (صور)

Lebanon 24
21-10-2025 | 01:23
شهدت بلدة عنجر جريمة مروعة ذهب ضحيتها  سيرادي قربت دومانيان مواليد 1936 واصيب شقيقها بدروس قربت دومانيان مواليد 1938 بجراح خطرة اثر تعرضهما للطعن بالسكاكين خلال عملية سرقة لمنزلهما في عنجر، وفق ما افادت مندوبة "لبنان 24" .
وتم نقل الضحيتين إلى مستشفى البقاع
 
 
