لبنان
"من دون صخب اعلامي"...وزير الطاقة يوقّع 3 إتفاقات
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
21-10-2025
|
01:30
قال مصدر في
شركة كهرباء لبنان
"إنّ العمل على النهوض بالقطاع جارٍ بعيداً عن الأضواء، كما يرغب
وزير الطاقة
والمياه
جو صدي
، الذي يُكثِر من سفره إلى
فرنسا
تحديداً لهذه الغاية، وهو يطلع المعنيين دائماً على نتائج زياراته وما أنجز فيها، خصوصاً على صعيد الكهرباء".
ولفت المصدر "إلى أن الوزير، ممثلاً
وزارة الطاقة
، وقّع من دون ضجيج او صخب اعلامي اتفاقات مع ثلاث شركات كبيرة لشراء الكهرباء منها، وكانت هذه الشركات من أصل إحدى عشرة شركة حصلت قبل فترة ليست بعيدة على تراخيص من الحكومة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية".
وأشار المصدر الى أن من أبرز هذه الشركات شركة CMA CGM العالمية التي تُبدي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في
لبنان
ومساعدته على النهوض، وتربطها علاقة مهنية جيدة مع الوزير وفريقه. وستُترجم هذه العلاقات الجيدة بين الوزارة وشركة
كهرباء لبنان
من جهة، والشركات الخاصة العالمية من جهة أخرى، تقدماً وتطوراً كهربائياً إذا سارت الأمور بالشكل المرسوم لها".
المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
شركة كهرباء لبنان
كهرباء لبنان
وزارة الطاقة
وزير الطاقة
جو صدي
فرنسا
المعن
تابع
"خاص لبنان24"
