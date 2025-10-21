Advertisement

لبنان

"من دون صخب اعلامي"...وزير الطاقة يوقّع 3 إتفاقات

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
21-10-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1432001-638966323664417695.jpeg
Doc-P-1432001-638966323664417695.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر في شركة كهرباء لبنان "إنّ العمل على النهوض بالقطاع جارٍ بعيداً عن الأضواء، كما يرغب وزير الطاقة والمياه جو صدي، الذي يُكثِر من سفره إلى فرنسا تحديداً لهذه الغاية، وهو يطلع المعنيين دائماً على نتائج زياراته وما أنجز فيها، خصوصاً على صعيد الكهرباء".
Advertisement
ولفت المصدر "إلى أن الوزير، ممثلاً وزارة الطاقة، وقّع من دون ضجيج او صخب اعلامي اتفاقات مع ثلاث شركات كبيرة لشراء الكهرباء منها، وكانت هذه الشركات من أصل إحدى عشرة شركة حصلت قبل فترة ليست بعيدة على تراخيص من الحكومة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية".
وأشار المصدر الى أن من أبرز هذه الشركات شركة CMA CGM العالمية التي تُبدي اهتماماً كبيراً بالاستثمار في لبنان ومساعدته على النهوض، وتربطها علاقة مهنية جيدة مع الوزير وفريقه. وستُترجم هذه العلاقات الجيدة بين الوزارة وشركة كهرباء لبنان من جهة، والشركات الخاصة العالمية من جهة أخرى، تقدماً وتطوراً كهربائياً إذا سارت الأمور بالشكل المرسوم لها".
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
وزارة الطاقة توقع عقود شراء طاقة شمسية مع CMA CGM لإنشاء مزارع طاقة شمسية
lebanon 24
21/10/2025 11:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: فرض السيادة على الضفة أولوية تسبق توسيع اتفاقات أبراهام
lebanon 24
21/10/2025 11:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: حماس ستدفع "ثمنا في الجحيم" إذا لم توقع على الاتفاق
lebanon 24
21/10/2025 11:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": تمشيط اسرائيلي بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسات العلم بإتجاه اطراف بلدة كفرشوبا
lebanon 24
21/10/2025 11:13:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

شركة كهرباء لبنان

كهرباء لبنان

وزارة الطاقة

وزير الطاقة

جو صدي

فرنسا

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:01 | 2025-10-21
04:10 | 2025-10-21
04:07 | 2025-10-21
04:04 | 2025-10-21
04:00 | 2025-10-21
03:55 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24