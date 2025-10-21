في عكار.. رؤساء البلديات يرفعون الصوت ضد المكبّات العشوائية

Advertisement

وجه رؤساء بلديات محيط مطمر سرار في منطقة نداء عاجلاً إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس نواف سلام، إضافة إلى وزراء الداخلية والبلديات العميد أحمد ، والبيئة الدكتورة تمارا الزين، والعدل القاضي البيئي جهاد نصار، وكذلك الرأي العام اللبناني والعكاري تحديدًا، للتحذير من التدهور الخطير في ملف إدارة النفايات في المنطقة.وأشار البيان إلى أن رؤساء البلديات عقدوا اجتماعًا طارئًا لمناقشة المستجدات، لا سيما مع اقتراب موعد فضّ عروض مناقصة استكمال المطمر الصحي، في وقت سبق لهم تقديم إخبارات أمام البيئية. ولفت البيان إلى أن المفاجأة كانت في الضغوط التي تمارس على بعض رؤساء البلديات الموقّعين على عريضة تطالب بإقفال المكبّات العشوائية وتشغيل معمل الفرز، لإجبارهم على قبول تمديد العمل بالمكبّ العشوائي الملاصق للمعمل، بذريعة المنافسة، على الرغم من أن تشغيل المعمل والمطمر الصحي يوفّر ميزانية ويضمن وضعًا بيئيًا أفضل.وعبر رؤساء البلديات عن استهجانهم الشديد لما وصفوه بـ"التعطيل المتعمّد لتشغيل معمل الفرز الحديث"، والإبقاء على تراكم النفايات دون معالجة، مما يعرض الأهالي والبلدات المجاورة لمخاطر صحية وبيئية جسيمة.وجاء في البيان عدة مطالب عاجلة:واختتم البيان بالتأكيد على أن المطالب ليست هجومًا على أي طرف، بل دفاع عن حق الأهالي في بيئة نظيفة وكرامة مصانة، مشددين على أن عكار تستحق حلولًا مستدامة وليس تمديدًا للأزمة.