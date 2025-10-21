بلديات جبل عامل.. ندوتان توعويتان لتطوير إنتاج الزيتون وزيته عالي الجودة

Advertisement

نظم ، بالتعاون مع بلديتي برج قلاوية والغندورية، ندوتين زراعيتين توعويتين حول أساليب القطاف السليمة وإنتاج زيت عالي الجودة، ضمن جهوده المستمرة لدعم القطاع الزراعي وتطويره في المنطقة.وتناولت الندوتان، اللتان قدمهما الزراعية في الاتحاد المهندس ، عرضًا تفصيليًا لأهم الإرشادات الفنية المتعلقة بقطاف الزيتون، إضافة إلى توصيات عملية للحفاظ على جودة الزيت وتقليل الأضرار التي قد تلحق بالأشجار خلال موسم القطاف، مع التركيز على عمليات التقليم المناسبة لهذه المرحلة.وشارك في الندوتين نحو 110 من المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي، الذين أعربوا عن تقديرهم للمبادرة، معتبرين أن هذه النشاطات تمثل خطوة مهمة ضمن سلسلة جهود يقوم بها الاتحاد لرفع مستوى الوعي الزراعي وتحسين جودة الإنتاج المحلي في قرى وبلدات المنطقة.وأكد الاتحاد أن هذه الندوات تسعى إلى تعزيز المعرفة الفنية للمزارعين وتمكينهم من تطبيق أساليب حديثة تضمن إنتاج زيتون وزيت ذو جودة عالية، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم الاستدامة الزراعية في .