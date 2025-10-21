Advertisement

لبنان

بلديات جبل عامل.. ندوتان توعويتان لتطوير إنتاج الزيتون وزيته عالي الجودة

Lebanon 24
21-10-2025 | 01:40
A-
A+
Doc-P-1432007-638966329969046934.png
Doc-P-1432007-638966329969046934.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظم اتحاد بلديات جبل عامل، بالتعاون مع بلديتي برج قلاوية والغندورية، ندوتين زراعيتين توعويتين حول أساليب القطاف السليمة وإنتاج زيت الزيتون عالي الجودة، ضمن جهوده المستمرة لدعم القطاع الزراعي وتطويره في المنطقة.
Advertisement

وتناولت الندوتان، اللتان قدمهما رئيس الدائرة الزراعية في الاتحاد المهندس حسين جابر، عرضًا تفصيليًا لأهم الإرشادات الفنية المتعلقة بقطاف الزيتون، إضافة إلى توصيات عملية للحفاظ على جودة الزيت وتقليل الأضرار التي قد تلحق بالأشجار خلال موسم القطاف، مع التركيز على عمليات التقليم المناسبة لهذه المرحلة.

وشارك في الندوتين نحو 110 من المزارعين والمهتمين بالقطاع الزراعي، الذين أعربوا عن تقديرهم للمبادرة، معتبرين أن هذه النشاطات تمثل خطوة مهمة ضمن سلسلة جهود يقوم بها الاتحاد لرفع مستوى الوعي الزراعي وتحسين جودة الإنتاج المحلي في قرى وبلدات المنطقة.

وأكد الاتحاد أن هذه الندوات تسعى إلى تعزيز المعرفة الفنية للمزارعين وتمكينهم من تطبيق أساليب حديثة تضمن إنتاج زيتون وزيت ذو جودة عالية، بما يعزز الاقتصاد المحلي ويدعم الاستدامة الزراعية في جبل عامل.
مواضيع ذات صلة
Spotify تطلق دعم الصوت عالي الجودة للمشتركين المميزين
lebanon 24
21/10/2025 11:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة عمل لرؤساء بلديات إقليم جبل عامل ونوابهم في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون
lebanon 24
21/10/2025 11:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ندوة عنوانها المخدرات.. في بلدة شارون في عاليه
lebanon 24
21/10/2025 11:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط من مستشفى عين وزين: ملتزمون الحفاظ على المؤسسة ودعم تطويرها
lebanon 24
21/10/2025 11:14:38 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس الدائرة

حسين جابر

جبل عامل

الزيتون

التركي

الترك

غندور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:01 | 2025-10-21
04:10 | 2025-10-21
04:07 | 2025-10-21
04:07 | 2025-10-21
04:04 | 2025-10-21
04:00 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24