لبنان

ملفات الاسكان متراكمة "ولا معالجة للاسباب"

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
21-10-2025 | 02:15
لفت مصدر إداري إلى "أن المؤسسة العامة للإسكان لا تزال حتى اليوم تعاني نقصاً حاداً في الموظفين، ولم تفلح كل مناشدات المدير العام والمعنيين في إرفاد هذه الإدارة بأي موظف، حتى إنّ المتطوعين الذين كانوا يساعدون في إنجاز الملفات غادروا المؤسسة قبل فترة".
وقال "ان العدد المتراكم للملفات لا يزال كبيراً، وإنجاز ملف واحد قد يستغرق سنتين أو ثلاث سنوات من أجل الانتهاء منه وفكّ الرهن، مما يعرقل العديد من الأعمال العقارية والبيوعات". 
المصدر لفت إلى "أن مرجعية رئاسية وعدت الإدارة بحلّ الإشكالية الوظيفية للانتهاء من معضلة الملفات المتراكمة".




المصدر: لبنان 24
