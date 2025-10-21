ملفات الاسكان متراكمة "ولا معالجة للاسباب"

Advertisement

لفت مصدر إداري إلى "أن لا تزال حتى اليوم تعاني نقصاً حاداً في الموظفين، ولم تفلح كل مناشدات والمعنيين في إرفاد هذه الإدارة بأي موظف، حتى إنّ المتطوعين الذين كانوا يساعدون في إنجاز الملفات غادروا المؤسسة قبل فترة".وقال "ان العدد المتراكم للملفات لا يزال كبيراً، وإنجاز ملف واحد قد يستغرق سنتين أو ثلاث أجل الانتهاء منه وفكّ الرهن، مما يعرقل العديد من الأعمال العقارية والبيوعات".المصدر لفت إلى "أن مرجعية رئاسية وعدت الإدارة بحلّ الإشكالية الوظيفية للانتهاء من معضلة الملفات المتراكمة".