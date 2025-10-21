جرادة يستقبل وفدًا من "أبناء البلدات الحدودية"

Advertisement

استقبل النائب الدكتور في مكتبه، وفد "تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية".وبحسب بيان، شكر الوفد للنائب جراده "تضامنه مع منسق التجمع المهندس طارق مزرعاني بعد التهديدات الاسرائيلية له وعمله الدؤوب لكي تاخذ هذه القضية، وغيرها من التعدّيات المتكرّرة على المهندسين والمدنيين، مجراها الاحتجاجي قانونياً وديبلوماسياً عبر مجلس النواب والجهات الرسمية.كما قدم الوفد للنائب جراده "لائحة بالمقترحات والمطالب المتعلّقة بحاجات والعائدين إنسانياً ومعيشياً، ووعد بمتابعتها بكل الوسائل المتاحة بالتنسيق مع التجمّع".