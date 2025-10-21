Advertisement

لبنان

جرادة يستقبل وفدًا من "أبناء البلدات الحدودية"

Lebanon 24
21-10-2025 | 01:44
استقبل النائب الدكتور الياس جراده في مكتبه، وفد "تجمّع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية".
وبحسب بيان، شكر الوفد للنائب جراده "تضامنه مع منسق التجمع المهندس طارق مزرعاني بعد التهديدات الاسرائيلية له وعمله الدؤوب لكي تاخذ هذه القضية، وغيرها من التعدّيات المتكرّرة على المهندسين والمدنيين، مجراها الاحتجاجي قانونياً وديبلوماسياً عبر مجلس النواب والجهات الرسمية.

كما قدم الوفد للنائب جراده "لائحة بالمقترحات والمطالب المتعلّقة بحاجات النازحين والعائدين إنسانياً ومعيشياً، ووعد بمتابعتها بكل الوسائل المتاحة بالتنسيق مع التجمّع".
 
(الوكالة الوطنية)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24