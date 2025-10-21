قبيل انعقاد الجلسة .. الدويهي: قررت عدم خوض انتخابات أمانة سرّ مجلس النواب

بعد سلسلة مشاورات مع الكتل النيابية، قرّرت "كتلة تحالف التغيير”، التي تضمّ النوّاب وضّاح الصادق، مارك ضو، وميشال الدويهي، ليل امس عدم خوض انتخابات أمانة سرّ مجلس النواب، في ظلّ غياب الحماسة لدى بعض الكتل النيابية من جهة ولإبقاء القديم على قدمه من جهة،خصوصاً ان البعض تذرع بولاية…
— Michel Douaihy ميشال دويهي (@MDOUAIHY) October 21, 2025
بعد سلسلة مشاورات مع الكتل النيابية، قرّرت "كتلة تحالف التغيير”، التي تضمّ النوّاب وضّاح الصادق، مارك ضو، وميشال الدويهي، ليل امس عدم خوض انتخابات أمانة سرّ مجلس النواب، في ظلّ غياب الحماسة لدى بعض الكتل النيابية من جهة ولإبقاء القديم على قدمه من جهة،خصوصاً ان البعض تذرع بولاية…