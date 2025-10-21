27
لبنان
محفوظ: ترامب وبوتين حلفاء استراتيجيون في السياسة الدولية
Lebanon 24
21-10-2025
|
03:02
A-
A+
رأى رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ أن الرئيسين
دونالد ترامب
وفلاديمير بوتين يجمعهما حلف استراتيجي، وأنهما يتبادلان الأدوار عند الضرورة، رغم أن أسلوب كل منهما يختلف.
وأشار محفوظ إلى أن غموض بوتين يعود إلى خلفيته الاستخباراتية، بينما يتميز ترامب بالصراحة والهيمنة الرمزية، مؤكداً أن أي توقعات بخلاف بينهما في ملفات مثل أوكرانيا وسوريا مضللة.
وفي المقابل، اعتبر محفوظ أن الرئيس السوري بشار
الأسد
لم يكن مكيافيللياً وحاسماً، مما أدى إلى انهيار الوضع السوري بسرعة، خاصة في ظل التنافس بين النفوذ الروسي والإيراني والمصالح الأميركية والإسرائيلية والتركية.
وشدد على أن
لبنان
بحاجة إلى مراجعة سياسته العامة للتعامل مع التحولات الإقليمية، خصوصاً في ظل مفاوضات ترسيم الحدود مع
إسرائيل
، مؤكداً ضرورة التفاهم بين الرؤساء الثلاثة: جوزاف عون،
نبيه بري
، ونواف سلام، لضمان توازن المصالح الوطنية.
واختتم محفوظ بالإشارة إلى دور السفير الأميركي الجديد اللبناني الأصل ميشال عيسى، الذي يمتلك تفويضاً واسعاً من ترامب لدعم التفاهمات الإقليمية، مع ملاحظاته الإيجابية تجاه لبنان.
(الوكالة الوطنية)
