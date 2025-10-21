محفوظ: ترامب وبوتين حلفاء استراتيجيون في السياسة الدولية

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

رأى رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ أن الرئيسين وفلاديمير بوتين يجمعهما حلف استراتيجي، وأنهما يتبادلان الأدوار عند الضرورة، رغم أن أسلوب كل منهما يختلف.وأشار محفوظ إلى أن غموض بوتين يعود إلى خلفيته الاستخباراتية، بينما يتميز ترامب بالصراحة والهيمنة الرمزية، مؤكداً أن أي توقعات بخلاف بينهما في ملفات مثل أوكرانيا وسوريا مضللة.وفي المقابل، اعتبر محفوظ أن الرئيس السوري بشار لم يكن مكيافيللياً وحاسماً، مما أدى إلى انهيار الوضع السوري بسرعة، خاصة في ظل التنافس بين النفوذ الروسي والإيراني والمصالح الأميركية والإسرائيلية والتركية.وشدد على أن بحاجة إلى مراجعة سياسته العامة للتعامل مع التحولات الإقليمية، خصوصاً في ظل مفاوضات ترسيم الحدود مع ، مؤكداً ضرورة التفاهم بين الرؤساء الثلاثة: جوزاف عون، ، ونواف سلام، لضمان توازن المصالح الوطنية.واختتم محفوظ بالإشارة إلى دور السفير الأميركي الجديد اللبناني الأصل ميشال عيسى، الذي يمتلك تفويضاً واسعاً من ترامب لدعم التفاهمات الإقليمية، مع ملاحظاته الإيجابية تجاه لبنان.