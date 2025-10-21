Advertisement

لبنان

وصول وزيرة التنمية الهولندية إلى بيروت

Lebanon 24
21-10-2025 | 03:06
وصلت صباح اليوم الثلاثاء، وزيرة التجارة الخارجية والتنمية الهولندية، إلى مطار رفيق الحريري الدولي
