لبنان

بالجرم المشهود.. توقيف مروِّجَي مخدِّرات في الزلقا وهذا ما ضبط بحوزتهما

Lebanon 24
21-10-2025 | 03:26
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي  أنه وفي إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات ترويج المخدِّرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَيْن بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان، وبخاصة في المتن.
على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّتيهما، وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكّنت الشعبة من معرفتها، ويُدعيان:

-ز. أ. (مواليد عام 1987، سوري)

 -ع. ق. (مواليد عام 1987، لبناني)

بتاريخ 03-10-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، أوقفتهما إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة الزلقا، أثناء قيامهما بترويج المخدِّرات على متن سيارة نوع نیسان تم ضبطها. بتفتيشهما والسيارة، تم ضبط ما يلي:

-/5/ كبسولات مدون عليها “برش 50$ “، بداخلها مادة الكوكايين

-/9/ كبسولات مدون عليها ” كريستال ” بداخلها مادة الكوكايين

-/7/ قطع من مادة حشيشة الكيف

-/4/ زجاجات نوع كيتامين مخدرة

-عدد من الحبوب المخدرة

-مبلغ مالي، و/3/ هواتف خلويّة

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في

مناطق جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ.
