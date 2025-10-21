Advertisement

لبنان

تحليق مسيّرات وطائرات حربية معادية فوق لبنان

Lebanon 24
21-10-2025 | 03:39
شهدت سماء الهرمل صباح اليوم الثلاثاء 21 تشرين الأول، تحليقًا الطيران الحربي الاسرائيلي، كما شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت تحليقا لطائرات إسرائيلية مسيّرة على علو منخفض جداً، حسب ما أفادت مراسلة "لبنان 24".
صباح اليوم

لبنان 24

إسرائيل

بيروت

هرمل

تشري

