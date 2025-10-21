تحليق مسيّرات وطائرات حربية معادية فوق لبنان

Advertisement

شهدت سماء الثلاثاء 21 تشرين الأول، تحليقًا الطيران الحربي الاسرائيلي، كما شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت تحليقا لطائرات إسرائيلية مسيّرة على علو منخفض جداً، حسب ما أفادت مراسلة " ".