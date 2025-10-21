Advertisement

لبنان

سماع دوي صوت قوي في البقاع.. هذا مصدره

Lebanon 24
21-10-2025 | 03:43
سمع دوي صوت قوي قبل ظهر اليوم الثلاثاء في أرجاء البقاع، تبين انه ناجم عن تفجير للجيش في السلسلة الغربية وتحديدا في جرد تمنين، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
