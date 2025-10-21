Advertisement

لبنان

للمشاركة في إكسبو الرياض ٢٠٣٠.. توجيه دعوة من السعودية الى لبنان

Lebanon 24
21-10-2025 | 04:10
قدم السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري دعوة لمشاركة لبنان في إكسبو الرياض ٢٠٣٠، الذي تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من ١ تشرين الاول ٢٠٣٠ وحتى ٣١ آذار ٢٠٣١، تحت شعار "استشراف المستقبل".
وتعتزم المملكة العربية السعودية تقديم نسخة استثنائية وغير مسبوقة في تاريخ إقامة هذا المحفل العالمي بأعلى مراتب الابتكار، والإسهام بأداء دور فاعل وإيجابي لغد مشرق للبشرية؛ من خلال توفير منصة عالمية تسخّر أحدث التقنيات وتجمع ألمع العقول؛ بهدف الاستثمار الأمثل للفرص وطرح الحلول للتحديات التي تواجه كوكبنا اليوم، وذلك عبر ثلاث مواضيع فرعية للمعرض: تقنيات مبتكرة، وحلول مستدامة، ومجتمعات مزدهرة.
