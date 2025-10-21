سليم عون: لن نقبل بأي تمديد للانتخابات

نفى النائب ، أن يكون " قد رشح أو دعم ترشح النائب خلفاً للنائب في هيئة "، مؤكداً في حديث إلى "صوت كلّ " أن "الأمر لم يعرض عليه من التكتل أو رئيسه وكل هذا الكلام لا أساس له".

ولفت عون إلى أن "جلسات التشريع معطلة"، مطالباً "بفتح المجلس النيابي للتشريع من أجل الحديث عن تغييرات".



أما عن الانتخابات النيابية، أشار عون إلى خطر تأجيلها، وأن المشكلة الأساسية تكمن في كيفية تصويت المنتشرين".

ولفت إلى أن تكتل "لبنان القوي" "قدم مبادرة للخروج من هذه الدوامة وهي تستند إلى حقّيْن: إما التصويت لستة مقاعد أو التصويت للداخل اللبناني أي المقاعد كافة عبر صناديق اقتراع في الخارج، لكن المبادرة رُفضت ما يثير الشكوك حول نوايا البعض".



كما أكد رفض تأجيل الانتخابات، قائلا: "سنطعن بأي تمديد للمجلس النيابي".



وعن كلام الموفد الأميركي توم ، أشار إلى أن "وضع لبنان صعب، ولكن ما يمكن القيام به هو اتخاذ موقف موحّد لإبعاد الاقتتال والخلافات الداخلية وبقوة الحق نقف في وجه الجميع".