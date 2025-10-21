Advertisement

لبنان

نقابة تكنولوجيا التربية.. برنامج تدريبي للمعلمات حول الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
21-10-2025 | 04:14
أطلقت نقابة تكنولوجيا التربية برنامجها التدريبي المجاني بعنوان "تمكين التعلم والتعليم في عصر الذكاء الاصطناعي"، ضمن فعاليات شهر المعرفة لتمكين النساء، برعاية رئيس النقابة ربيع بعلبكي. ويمثل البرنامج فرصة نوعية للمعلمات التربويات من مختلف مناطق لبنان لاكتساب مهارات رقمية حديثة تعزز جودة التعليم.
شهد اليوم الأول من البرنامج إقبالًا قياسيًا، حيث تجاوز عدد المشتركات ألف سيدة، وتركزت الورشة الأولى على أساسيات الذكاء الاصطناعي والتحولات التي يحملها لبيئة التعلم والتعليم. وفي اليوم الثاني، عقدت ورشة حول استراتيجيات وتقنيات رقمية للحصول على المحتوى وتعديله، قدّمتها غادة الصيلمي، رئيسة لجنة قطاع المرأة ومؤسسة مبادرة سما للتمكين، مؤكدة أهمية تزويد المعلمات بالمهارات الرقمية المتقدمة لمواكبة متطلبات العصر.

وأشار البيان إلى أن الإقبال الكبير في أول ورشتين، الذي فاق 850 مشتركة، يعكس الدور الريادي للنقابة في صقل كفاءات المعلمات. وستستمر فعاليات البرنامج في 13 ورشة إضافية خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني لتغطية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغات، العلوم، الرياضيات والبرمجة، بإشراف نخبة من المدربات ذوات الخبرة في التدريب التربوي والابتكار.
 
(الوكالة الوطنية)
الوكالة الوطنية

التربوي

بعلبكي

الرياض

لبنان

رياضي

بعلبك

