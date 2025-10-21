نقابة تكنولوجيا التربية.. برنامج تدريبي للمعلمات حول الذكاء الاصطناعي

Advertisement

أطلقت نقابة تكنولوجيا التربية برنامجها التدريبي المجاني بعنوان "تمكين التعلم والتعليم في عصر "، ضمن فعاليات شهر المعرفة لتمكين النساء، برعاية رئيس النقابة ربيع . ويمثل البرنامج فرصة نوعية للمعلمات التربويات من مختلف مناطق لاكتساب مهارات رقمية حديثة تعزز جودة التعليم.شهد اليوم الأول من البرنامج إقبالًا قياسيًا، حيث تجاوز عدد المشتركات ألف سيدة، وتركزت الورشة الأولى على أساسيات الذكاء الاصطناعي والتحولات التي يحملها لبيئة التعلم والتعليم. وفي اليوم الثاني، عقدت ورشة حول استراتيجيات وتقنيات رقمية للحصول على المحتوى وتعديله، قدّمتها غادة الصيلمي، رئيسة لجنة قطاع المرأة ومؤسسة مبادرة سما للتمكين، مؤكدة أهمية تزويد المعلمات بالمهارات الرقمية المتقدمة لمواكبة متطلبات العصر.وأشار البيان إلى أن الإقبال الكبير في أول ورشتين، الذي فاق 850 مشتركة، يعكس الدور الريادي للنقابة في صقل كفاءات المعلمات. وستستمر فعاليات البرنامج في 13 ورشة إضافية خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني لتغطية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغات، العلوم، الرياضيات والبرمجة، بإشراف نخبة من المدربات ذوات الخبرة في التدريب والابتكار.