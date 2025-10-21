Advertisement

لبنان

عن الأزمة الماليّة في لبنان... ماذا قال حاكم مصرف سوريا المركزيّ؟

Lebanon 24
21-10-2025 | 05:20
قال حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حُصْرية، إن "حجم انكشاف البنوك السورية على لبنان يصل إلى 1.6 مليار دولار على الأقل". 
ولفت حُصْرية إلى أنه أعطى "توجيهات للبنوك بتخصيص 100% من الخسائر المرتبطة بالأزمة المالية اللبنانية". 
 
وأشار إلى أن "أمام البنوك 6 أشهر لتقديم خطة موثوقة لإعادة الهيكلة". 
 
وأضاف: "نخطط لمضاعفة عدد بنوك القطاع المصرفي بحلول 2030". 
