عن الأزمة الماليّة في لبنان... ماذا قال حاكم مصرف سوريا المركزيّ؟

قال حاكم مصرف المركزي، حُصْرية، إن "حجم انكشاف البنوك على يصل إلى 1.6 مليار دولار على الأقل".

ولفت حُصْرية إلى أنه أعطى "توجيهات للبنوك بتخصيص 100% من الخسائر المرتبطة بالأزمة المالية ".

وأشار إلى أن "أمام البنوك 6 أشهر لتقديم خطة موثوقة لإعادة الهيكلة".

وأضاف: "نخطط لمضاعفة عدد بنوك القطاع المصرفي بحلول 2030".