شاب فُقِدَ في منطقة غزير منذ حوالي 3 أشهر... هل من يعرف عنه شيئاً؟

صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختص صورة المفقود:-عيسى علي الجراش (مواليد عام 2007، سوري)الذي فُقد في محلّة بتاريخ 29-07-2025، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بشعبة المعلومات، على الخطّ السّاخن 1788، للإدلاء بما لديهم من معلومات.