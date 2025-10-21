Advertisement

لبنان

شاب فُقِدَ في منطقة غزير منذ حوالي 3 أشهر... هل من يعرف عنه شيئاً؟

Lebanon 24
21-10-2025 | 05:29
Doc-P-1432118-638966466376378270.jpg
Doc-P-1432118-638966466376378270.jpg photos 0
صــــدر عـــن المديريّـــة العامـّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي _ شعبــــة العلاقــــات العامّــــة البـــــلاغ التّالـــــــي:

تعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:
 -عيسى علي الجراش (مواليد عام 2007، سوري)

الذي فُقد في محلّة غزير بتاريخ 29-07-2025، ولم يَعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بشعبة المعلومات، على الخطّ السّاخن 1788، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24