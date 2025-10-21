بايراقداريان من ضبية: سنعيد الحياة إلى المسبح الأولمبي

Advertisement

قامت وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان بجولة تفقدية في منشأة المسبح الأولمبي في ضبية، يرافقها للمنشآت بالوكالة الدكتور ناجي ، ورئيس مصلحة الشباب بالإنابة الأستاذ حسن شرارة.وخلال الجولة التي شملت مختلف أقسام المنشأة، اطلعت على واقع المسبح وحاجاته الأساسية، مؤكدة حرصها على إعادة الحياة إلى هذا المرفق الحيوي. وقالت بايراقداريان: "أردت أن أعاين بنفسي واقع المسبح الأولمبي في ضبية، لأتعرف على حجم الجهود المطلوبة لإحيائه. كنت قد تواصلت مع عدد من السفراء وسأرفع لهم تقريرًا مفصلًا، الحصول على دعم لإعادة تأهيل هذه المنشأة".وأضافت: "صحيح أن فترة طويلة مرت والمسبح بقي في حالة ركود، لكن دورنا اليوم أن نعيد إليه نبضه، لأنه يشكّل رسالة أمل للشباب اللبناني بأن سيعود إلى الحياة والنشاط".وتابعت الوزيرة قائلة: "المنشأة تواجه ملفًا كبيرًا ومعقّدًا، لكني لست هنا للعودة إلى الماضي أو الخوض في تفاصيل الملفات القديمة، سواء تلك المرتبطة باتحادات وهمية أو بإهمال بعض القطاعات الرياضية. ما يهمّنا اليوم هو العمل ضمن الإمكانات المتاحة لإعادة تشغيل المنشآت الرياضية وفتح صفحة جديدة بالتعاون مع الدول الصديقة، وسنؤكد للسفارات أننا عازمون على المضي قدمًا في هذا الاتجاه".أما في ما يتعلق بملف مدينة كميل الرياضية، فأوضحت بايراقداريان أن الوزارة ستواصل أعمال الصيانة قريبًا، مشيرة إلى أن "الملعب استعاد جزءًا من نشاطه، لكن ما زالت هناك حاجات أساسية، أبرزها الإضاءة". وأشارت إلى أن خبيرًا فرنسيًا أرسلته السفارة قام بجولة ميدانية وأعد تقريرًا إيجابيًا عن الطابع التاريخي للمدينة.وختمت الوزيرة بالقول: "هذا التقرير سيُوضع قريبًا في متناول الشعب اللبناني، لأن من حقه الاطلاع على مستقبل هذا المرفق الوطني. وبعد دراسته، سنتخذ الخطوات المناسبة لضمان الاستخدام الأمثل للمدينة الرياضية".