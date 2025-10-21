Advertisement

لبنان

وفد من "أوسيب" زار المديرة العامة لتلفزيون لبنان

Lebanon 24
21-10-2025 | 08:53
A-
A+
Doc-P-1432183-638966589435385751.jpg
Doc-P-1432183-638966589435385751.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام وفد من الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- لبنان (أوسيب لبنان) بزيارة إلى المديرة العامة لتلفزيون لبنان الدكتورة إليسار ندّاف في مكتبها في محطة تلة الخيّاط.
Advertisement
ضمّ الوفد كلاًّ من رئيسة الإتحاد ماغي مخلوف، نائب الرئيس الأب طوني خضره، وأمينة السرّ لارا سعد. ودار بحث في شؤون الإعلام والإعلاميين في لبنان، بخاصة الإعلاميون في تلفزيون لبنان. كما أعرب الوفد عن ثقته التامة بطاقات الدكتورة ندّاف وقدرتها على تقديم الأفضل للتلفزيون الوطني عدّةً وعديدًا، متمنّيًّا لها التوفيق والنجاح.
ومن جهتها أعربت الدكتورة ندّاف عن شكرها العميق وتقديرها لهذه الزيارة، من قبل زملاء عملت معهم لفترة طويلة، مستذكرة متاعب تلك المرحلة وطرائفها التي لا يخلو منه أيّ عمل، بخاصة في ميدان مهنة المتاعب.
وأعرب الوفد عن استعداده لتقديم أي مساعدة أو تعاون ممكن في خدمة تطوير برامج التلفزيون من الناحية الإنسانية والإجتماعية والثقافية والوطنية.
أوسيب لبنان- المكتب الإعلامي
 
مواضيع ذات صلة
عون استقبل المديرة العامة لـ"الأونيسكو": لبنان يشكل جسراً حضارياً بين الشرق والغرب
lebanon 24
21/10/2025 18:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من حزب "القوات" زار الامين العام للطاشناق موفدا من جعجع مهنئا
lebanon 24
21/10/2025 18:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"أوسيب لبنان" يعرض خطط اليوبيل الفضي على نقابتي الصحافة والمحررين
lebanon 24
21/10/2025 18:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عبد الله بحث مع وفد من "يازا" أمورًا تُعنى بشؤون السّير والسّلامة العامّة
lebanon 24
21/10/2025 18:57:52 Lebanon 24 Lebanon 24

المكتب الإعلامي

تلفزيون الوطن

مكتب الإعلام

نائب الرئيس

ماغي مخلوف

أمينة السر

الكاثوليك

لارا سعد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:24 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:14 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:12 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:08 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-10-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:24 | 2025-10-21
11:14 | 2025-10-21
11:12 | 2025-10-21
11:08 | 2025-10-21
11:00 | 2025-10-21
11:00 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24