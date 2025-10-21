وفد من "أوسيب" زار المديرة العامة لتلفزيون لبنان

Advertisement

قام وفد من الإتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة- (أوسيب لبنان) بزيارة إلى المديرة العامة لتلفزيون لبنان الدكتورة إليسار ندّاف في مكتبها في محطة تلة الخيّاط.ضمّ الوفد كلاًّ من رئيسة الإتحاد ، الأب طوني خضره، وأمينة السرّ . ودار بحث في شؤون الإعلام والإعلاميين في لبنان، بخاصة الإعلاميون في تلفزيون لبنان. كما أعرب الوفد عن ثقته التامة بطاقات الدكتورة ندّاف وقدرتها على تقديم الأفضل للتلفزيون الوطني عدّةً وعديدًا، متمنّيًّا لها التوفيق والنجاح.ومن جهتها أعربت الدكتورة ندّاف عن شكرها العميق وتقديرها لهذه الزيارة، من قبل زملاء عملت معهم لفترة طويلة، مستذكرة متاعب تلك المرحلة وطرائفها التي لا يخلو منه أيّ عمل، بخاصة في ميدان مهنة المتاعب.وأعرب الوفد عن استعداده لتقديم أي مساعدة أو تعاون ممكن في خدمة تطوير برامج التلفزيون من الناحية الإنسانية والإجتماعية والثقافية والوطنية.أوسيب لبنان-