إنقاذ طائر عقاب مرقط كبير في عكار وتأهيله قبل إطلاقه مجددًا

أعلنت مصلحة زراعة عن تسليم طائر من نوع العُقاب المرقط الكبير (Greater Spotted Eagle – Clanga clanga) إلى لحماية الطيور المهاجرة، بهدف رعايته وتأهيله تمهيدًا لإطلاقه مجددًا في الطبيعة بعد تعافيه الكامل.وأوضحت المصلحة أن الطائر عُثر عليه في بلدة في حالة ضعف عام، فتم نقله على الفور إلى المصلحة، حيث تولى رئيس المصلحة طه مصطفى والفريق البيطري بالكشف عليه ومتابعة وضعه الصحي. وبعد التأكد من أنه من الأنواع البرية المحمية والمدرجة ضمن الملحق الثاني لاتفاقية CITES، جرى اتخاذ الإجراءات الرسمية لتسليمه إلى الجمعية المختصة.وأكدت الجمعية لحماية الطيور المهاجرة أنها ستوفر للطائر الرعاية الطبية والبيطرية اللازمة، بالإضافة إلى التغذية الملائمة، لضمان تعافيه الكامل قبل إطلاقه مرة أخرى في بيئته الطبيعية.