لبنان

منسى التقى ضباط المفتشية العامة.. ويحث بشأن تحسين أوضاع العسكريين

Lebanon 24
21-10-2025 | 10:42
زار وزير الدفاع الوطني، اللواء ميشال منسى، المفتشية العامة في وزارة الدفاع، حيث التقى المفتش العام، اللواء الركن فادي مخول.
وخلال اللقاء، اطلع الوزير على سير عمل المفتشية العامة والدور الذي تضطلع به في متابعة شؤون المؤسسة العسكرية وتقييم أدائها، مؤكدًا أهمية تعزيز الشفافية وترسيخ مبادئ المساءلة لضمان حسن سير العمل داخل مؤسسات وزارة الدفاع الوطني.

كما التقى اللواء منسى ضباط المفتشية العامة، مشددًا على ضرورة تحسين أوضاع العسكريين قبل نهاية العام الجاري، وحثّهم على عدم الانجرار وراء الشائعات والتركيز على أداء المهام بروح المسؤولية والانضباط
