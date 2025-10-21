Advertisement

لبنان

لإحياء الذاكرة السينمائية.. مشاريع مشتركة بين وزارة الثقافة وجامعة اللويزة

Lebanon 24
21-10-2025 | 10:47
استقبل وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية – الصنائع، رئيس جامعة سيدة اللويزة الأب بشارة خوري، يرافقه كل من عميدة كلية العلوم الإنسانية الدكتورة ماريا أبو زيد ورئيس قسم الإعلام والتواصل الدكتور جوزيف حسني، حيث جرى البحث في عدد من المشاريع الثقافية المشتركة بين الوزارة والجامعة، أبرزها مشروع إعادة ترميم الأفلام القديمة.
وأوضح الأب خوري بعد اللقاء، أن النقاش تناول سبل التعاون في إطار مشروع ترميم أفلام استديو بعلبك وغيره من الأعمال السينمائية التراثية، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك مختبرًا متخصصًا في الترميم وإعادة التوضيب. كما وجّه دعوة إلى الوزير سلامة لرعاية وحضور مهرجان السينما في نسخته الثامنة عشرة الذي تنظمه الجامعة تحت شعار "من الشباب إلى الإرث"، احتفاءً بإبداع الشباب.

وأكد خوري أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في حفظ الإرث الفكري والثقافي، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الوزير سلامة في هذا المجال.
