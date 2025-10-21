لإحياء الذاكرة السينمائية.. مشاريع مشتركة بين وزارة الثقافة وجامعة اللويزة

Advertisement

استقبل الدكتور غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية – ، رئيس الأب بشارة ، يرافقه كل من عميدة الإنسانية الدكتورة ماريا ورئيس والتواصل الدكتور حسني، حيث جرى البحث في عدد من المشاريع الثقافية المشتركة بين الوزارة والجامعة، أبرزها مشروع إعادة ترميم الأفلام القديمة.وأوضح الأب خوري بعد اللقاء، أن تناول سبل التعاون في إطار مشروع ترميم أفلام استديو وغيره من الأعمال السينمائية التراثية، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك مختبرًا متخصصًا في الترميم وإعادة التوضيب. كما وجّه دعوة إلى الوزير سلامة لرعاية وحضور مهرجان السينما في نسخته الثامنة عشرة الذي تنظمه الجامعة تحت شعار "من الشباب إلى الإرث"، احتفاءً بإبداع الشباب.وأكد خوري أهمية في حفظ الإرث الفكري والثقافي، مشيدًا بالجهود التي يبذلها الوزير سلامة في هذا المجال.