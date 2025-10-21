Advertisement

لبنان

أبي المنى بحث مع وفد المؤتمر الدولي سبل تعزيز الحوار والاستدامة

Lebanon 24
21-10-2025 | 11:08
استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، وفدا من مؤتمر "حوار الحضارات والأديان"، ضم الاستاذ أنطوان قلايجيان، الدكتور منير حمزة، الشيخ منصور الخوري، السيدة ميراي خان أميريان والمنسقة العامة للمؤتمر الدكتورة لارا حنّا واكيم، سلمه دعوة إلى "مؤتمر بيروت الدولي حول حوار الحضارات والأديان، من اجل الاستدامة (BICIDS) 2025"، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبمشاركة دولية، وذلك في 25 الجاري.
ووضع الوفد الشيخ ابي المنى في اجواء التحضيرات للمؤتمر واهدافه، ومنها جمع قادة عالميين ودبلوماسيين وأكاديميين وممثلين عن الأديان، لتعزيز الحوار والسلام والاستدامة، في عالم يواجه تحديات غير مسبوقة، ويُختتم بتوقيع "وثيقة بيروت"، لتعزيز التعاون والحوار بين الثقافات والأديان.
كما استقبل نائب نقيب محرري الصحافة اللبنانية رئيس تحرير جريدة "الانباء الالكترونية" صلاح تقي الدين. 
وكان شيخ العقل استقبل في منزله في شانيه وفدا من مخابرات جبل لبنان ضم، العميد طوني معوض، العميد يوسف نجم، العقيد وائل محمود والرائد سيزار محمود. 
 كما استقبل وفدا من المشايخ وولجنة وقف بلدة شانيه.
من جهة ثانية كلف شيخ العقل وفدا قدم التعازي باسمه للأستاذ وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان وعائلة جنبلاط بوفاة أرملة الوزير السابق خالد جنبلاط السيدة دلال نجيب جنبلاط في البرامية، برئاسة رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين ضم، قضاة من المذهب واعضاء من مجلس الادارة ومن المجلس المذهبي ومن مديريتي المجلس ومشيخة العقل.
