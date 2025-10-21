Advertisement

لبنان

عبد المسيح يناشد اللبنانيين في الخارج بعدم التسجيل للانتخابات

Lebanon 24
21-10-2025 | 11:24
A-
A+
Doc-P-1432246-638966681055398823.jpg
Doc-P-1432246-638966681055398823.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة "X": "أدعو جميع الأصدقاء، والأهل، والمناصرين في بلدان الإنتشار إلى الامتناع عن التسجيل للانتخابات في الخارج، والبدء بالتخطيط للمجيء إلى لبنان خلال شهر أيار المقبل، في حال حصول الانتخابات في موعدها. من يعرفني يدرك تمامًا جديتي في هذا النداء... والله إنّي بلّغت".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية تدعو اللبنانيين في الخارج إلى تسجيل أسمائهم للانتخابات
lebanon 24
22/10/2025 00:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"الكتائب" و"القوات" يطالبان بتعديل قانون الانتخابات "الآن".. والحكومة تدعو اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع
lebanon 24
22/10/2025 00:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: لنبذ كل الشعارات التي تثير الفتنة بين اللبنانيين
lebanon 24
22/10/2025 00:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: الانتخابات مؤجلة حتى اشعار آخر!
lebanon 24
22/10/2025 00:19:31 Lebanon 24 Lebanon 24

أديب عبد المسيح

عبد المسيح

المسيح

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:51 | 2025-10-21
16:49 | 2025-10-21
16:32 | 2025-10-21
16:09 | 2025-10-21
16:07 | 2025-10-21
16:01 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24