عبد المسيح يناشد اللبنانيين في الخارج بعدم التسجيل للانتخابات

كتب النائب عبر حسابه على منصة "X": "أدعو جميع الأصدقاء، والأهل، والمناصرين في بلدان الإنتشار إلى الامتناع عن التسجيل للانتخابات في الخارج، والبدء بالتخطيط للمجيء إلى خلال شهر أيار المقبل، في حال حصول الانتخابات في موعدها. من يعرفني يدرك تمامًا جديتي في هذا النداء... والله إنّي بلّغت".

