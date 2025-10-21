تحذير عاجل من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

Advertisement

أعلنت " " في بيان، أنها "وجهت كتابا إلى UNHCR دعتها فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف التلوث الخطير الذي يتعرض له حوض ، نتيجة تصريف مخيمات السوريين لمياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة من دون معالجة، والتي تقدر كميتها بأكثر من مليوني متر مكعب سنويا".وأوضحت المصلحة أنها "قدمت أدلة مصورة تظهر التلوث المباشر"، مشيرة إلى أن "هذا الواقع، الذي تفاقم بفعل الجفاف وتراجع الموارد المائية، يهدد البيئة والصحة العامة في ".ودعت إلى "عودة تدريجية وكريمة للنازحين إلى وطنهم، مع عودة الاستقرار إلى أجزاء واسعة من "، مستنكرة "دور بعض المنظمات والأفراد الذين يستفيدون سياسيا وماليا من استمرار أزمة النزوح"، مطالبة "المفوضية بمزيد من الشفافية والمساءلة البيئية في العمليات الإنسانية".