Advertisement

لبنان

تحذير عاجل من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

Lebanon 24
21-10-2025 | 13:18
A-
A+
Doc-P-1432291-638966751575107705.jpeg
Doc-P-1432291-638966751575107705.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" في بيان، أنها "وجهت كتابا إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR دعتها فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف التلوث الخطير الذي يتعرض له حوض نهر الليطاني، نتيجة تصريف مخيمات النازحين السوريين لمياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة من دون معالجة، والتي تقدر كميتها بأكثر من مليوني متر مكعب سنويا".
Advertisement

وأوضحت المصلحة أنها "قدمت أدلة مصورة تظهر التلوث المباشر"، مشيرة إلى أن "هذا الواقع، الذي تفاقم بفعل الجفاف وتراجع الموارد المائية، يهدد البيئة والصحة العامة في لبنان".

ودعت إلى "عودة تدريجية وكريمة للنازحين إلى وطنهم، مع عودة الاستقرار إلى أجزاء واسعة من سوريا"، مستنكرة "دور بعض المنظمات والأفراد الذين يستفيدون سياسيا وماليا من استمرار أزمة النزوح"، مطالبة "المفوضية بمزيد من الشفافية والمساءلة البيئية في العمليات الإنسانية".
 
مواضيع ذات صلة
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ترصد تعديًا خطيرًا في برالياس
lebanon 24
22/10/2025 00:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مخيم للنازحين في برّ الياس.. وتحذير عاجل من مصلحة "الليطاني" (فيديو)
lebanon 24
22/10/2025 00:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي والسنيورة وتمام سلام: المصلحة الوطنية تقتضي تجاوب الجميع مع حصرية السلاح بيد القوى الشرعية وهذا القرار يجب ان ينفذ عاجلا لتكون الدولة اللبنانية وحدها مسؤولة عن امن البلاد
lebanon 24
22/10/2025 00:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24
مصلحة الليطاني تعلن: أعمال تنظيف أسفل بركة أنان
lebanon 24
22/10/2025 00:20:39 Lebanon 24 Lebanon 24

المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

نهر الليطاني

النازحين

لبنان

سوريا

ساني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:51 | 2025-10-21
16:49 | 2025-10-21
16:32 | 2025-10-21
16:09 | 2025-10-21
16:07 | 2025-10-21
16:01 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24