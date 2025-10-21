Advertisement

لبنان

البزري بحث مع وفد الجماعة الإسلامية في الأوضاع العامة

Lebanon 24
21-10-2025 | 14:30
Doc-P-1432322-638966791702398224.jpg
Doc-P-1432322-638966791702398224.jpg photos 0
إستقبل النائب عبد الرحمن البزري، وفدًا سياسيا من "الجماعة الإسلامية"، برئاسة بسام حمود. وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة التي تمر بها البلاد والمنطقة، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية الراهنة،
كما وتم التداول في عدد من القضايا المحلية التي تهمّ صيدا ومنطقتها.

وأكد الجانبان "أهمية تعزيز التواصل والتعاون بين مختلف القوى السياسية لما فيه مصلحة المواطنين، وضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تعانيها البلاد على مختلف المستويات". (الوكالة الوطنية)
