"حزب الله" في السرايا إنهاء للمقاطعة

كتب وجدي في"النهار": لا تزال العلاقة بين " " والسرايا الحكومية مشوبة بالفتور والقطيعة، والسؤال الآن: هل يزور "حزب الله" السرايا بعد قطيعة، أو أن الأمور تدور في حلقة مفرغة؟تشير معلومات "النهار" إلى أنه بعد زيارة الرئيس سلام لصيدا والمواقف التي أطلقها من هناك، وصولاً إلى زيارته ولقائه ، فمن الطبيعي أنه عبّد الطريق أمام "حزب الله" وكسر الجليد نحو لقاء قريب في السرايا.أحد نواب الحزب قال : "الإخوان يتولون الأمر بالنسبة إلى طلب الموعد، ولا شيء يمنع".وهل الفتور أزيل؟ أجاب: "إن شاء الله، وسنلتقي عاجلاً أو آجلاً رئيس الحكومة، ونبحث كل الأمور لما فيه خير البلد والناس"، من دون الخوض في تفاصيل أكثر.