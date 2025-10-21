Advertisement

لبنان

"حزب الله" في السرايا إنهاء للمقاطعة

Lebanon 24
21-10-2025 | 22:31
Doc-P-1432405-638967099557096196.jpeg
كتب وجدي العريضي في"النهار": لا تزال العلاقة بين "حزب الله" والسرايا الحكومية مشوبة بالفتور والقطيعة، والسؤال الآن: هل يزور "حزب الله" السرايا بعد قطيعة، أو أن الأمور تدور في حلقة مفرغة؟
تشير معلومات "النهار" إلى أنه بعد زيارة الرئيس سلام لصيدا والمواقف التي أطلقها من هناك، وصولاً إلى زيارته عين التينة ولقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، فمن الطبيعي أنه عبّد الطريق أمام "حزب الله" وكسر الجليد نحو لقاء قريب في السرايا.
أحد نواب الحزب قال : "الإخوان يتولون الأمر بالنسبة إلى طلب الموعد، ولا شيء يمنع".
وهل الفتور أزيل؟ أجاب: "إن شاء الله، وسنلتقي عاجلاً أو آجلاً رئيس الحكومة، ونبحث كل الأمور لما فيه خير البلد والناس"، من دون الخوض في تفاصيل أكثر.
 
