لبنان

قطع أوتوستراد "البالما" ليلا.. والجيش يعيد فتح الطريق

Lebanon 24
22-10-2025 | 00:38
أقدم عدد من أصحاب الأكشاك على قطع أوتوستراد البالما ليلا ما تسبب بزحمة سير خانقة في المنطقة، وذلك احتجاجاً على قرار صادر من بلدة راسمسقا يقضي بإزالة جميع الأكشاك المخالفة.

وأفادت مصادر لاحقاً أن قوة من الجيش تدخّلت وتمكّنت من فتح الطريق، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
