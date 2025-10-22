قطع أوتوستراد "البالما" ليلا.. والجيش يعيد فتح الطريق

Advertisement

أقدم عدد من أصحاب الأكشاك على قطع أوتوستراد البالما ليلا ما تسبب بزحمة سير خانقة في المنطقة، وذلك احتجاجاً على قرار صادر من بلدة راسمسقا يقضي بإزالة جميع الأكشاك المخالفة.وأفادت مصادر لاحقاً أن قوة من الجيش تدخّلت وتمكّنت من ، وفق ما أفادت مندوبة " ".