كبارة: العفو مطلب إنساني وحقوقي بعيداً عن المزايدات السياسية

دعا النائب في بيان إلى "إقرار قانون عفو عام لا يشمل الجرائم الارهابية ومعالجة ملف الموقوفين الاسلاميين اللبنانيين". وقال : "من منطلق انساني وحقوقي، وبعيداً عن كل المزايدات والحجج السياسية، نطالب الجميع بتحمل مسؤوليتهم بإقرار قانون عفو عام، لا يشمل على الإطلاق الجرائم الإرهابية والجرائم الواقعة على والمؤسسات الأمنية".اضاف: "كما نطالب بأن تبادر الحكومة إلى معالجة ملف الموقوفين الإسلاميين اللبنانيين بالسرعة والجدّية نفسها التي يتم العمل بها على ملف الموقوفين السوريين في السجون ".ختم: "العدالة لا تكون بانتقائية، ولا يمكن إصلاح الدولة باستمرار الظلم، فقد آن الأوان لوضع حد لمعاناة آلاف المظلومين!"