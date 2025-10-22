مجلس القضاء الأعلى ينعى القاضي بركان سعد

Advertisement

نعى رئيس القضائي شرفاً القاضي سعد.واستذكر الأعلى ما كان للراحل من مناقبية قضائية وحضور لبِقٍ وعلمٍ وافر طوال مسيرته القضائية التي دامت نيفاً وخمسة وثلاثين عاماً.وجاء في نعي المجلس: "لقد كان الراحل في هدوئه الرصين، وفكره العميق، ودقته الهادفة، وسلوكه الأنيق، ومعرفته القانونية، وتواضعه المليء بالكِبر، وحرصه على المؤسسة القضائية، مثالاً للقاضي الصادق الشريف الوفيّ لقسَمه والملتزم بمقتضياته، وقد تجلى هذا الأمر في كل مسيرته القضائية، حيث كان حريصاً على الجمع بين الحزم المسؤول والحكمة الثاقبة."وتابع مجلس الأعلى: "شغل الفقيد مراكز قضائية أساسية منها، مستشار لدى محكمة استئناف ، ورئيس ومستشار لدى محكمة استئناف ، كما كان محامياً عاماً في جبل ، ومستشاراً لدى ، ومن ثم تولى رئاسة غرفة لدى محكمة التمييز، وعضوية ، إلى أن عيّن رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، وبالتالي عضواً حكمياً في مجلس القضاء الأعلى.إنّ مجلس القضاء الأعلى، يتقدَّمُ بالتعازي الحارّة من عائلة الفقيد الكريمة، ومن ابنته القاضي دينا، ومن قضاة لبنان، راجياً الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته الصبرَ والسلوان."