لبنان

مجلس القضاء الأعلى ينعى القاضي بركان سعد

Lebanon 24
22-10-2025 | 04:38
نعى مجلس القضاء الأعلى رئيس هيئة التفتيش القضائي شرفاً القاضي بركان سعد. 
واستذكر مجلس القضاء الأعلى ما كان للراحل من مناقبية قضائية وحضور لبِقٍ وعلمٍ وافر طوال مسيرته القضائية التي دامت نيفاً وخمسة وثلاثين عاماً.

وجاء في نعي المجلس: "لقد كان الراحل في هدوئه الرصين، وفكره العميق، ودقته الهادفة، وسلوكه الأنيق، ومعرفته القانونية، وتواضعه المليء بالكِبر، وحرصه على المؤسسة القضائية، مثالاً للقاضي الصادق الشريف الوفيّ لقسَمه والملتزم بمقتضياته، وقد تجلى هذا الأمر في كل مسيرته القضائية، حيث كان حريصاً على الجمع بين الحزم المسؤول والحكمة الثاقبة."

وتابع مجلس القضاء الأعلى: "شغل الفقيد مراكز قضائية أساسية منها، مستشار لدى محكمة استئناف جبل لبنان، ورئيس ومستشار لدى محكمة استئناف بيروت، كما كان محامياً عاماً في جبل لبنان، ومستشاراً لدى محكمة التمييز، ومن ثم تولى رئاسة غرفة لدى محكمة التمييز، وعضوية المجلس العدلي، إلى أن عيّن رئيساً لهيئة التفتيش القضائي، وبالتالي عضواً حكمياً في مجلس القضاء الأعلى. 
إنّ مجلس القضاء الأعلى، يتقدَّمُ بالتعازي الحارّة من عائلة الفقيد الكريمة، ومن ابنته القاضي دينا، ومن قضاة لبنان، راجياً الله أن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عائلته الصبرَ والسلوان."






لبنان

تعازي ووفيات

مجلس القضاء الأعلى

المجلس العدلي

محكمة التمييز

هيئة التفتيش

مجلس القضاء

جبل لبنان

الكريم

