هاشم: براك ينطق بلسان اسرائيلي

اعتبر عضو "كتلة التنمية والتحرير" ان عثور على جهاز تجسس بين بلدتي وكفرشوبا هو من أشكال العدوان المستمر على قصفا وقتلا وتدميرا وقال ان "وطننا مازال في دائرة الاستهداف ".

وفي بيان له قالهاشم : "وكأن تفاهم ٢٧ تشرين الثاني لم يحصل وليس هناك من رعاة له ليأت تصريح بمثابة لينطق باللسان الاسرائيلي مطلقا تهديدا ووعيدا، وهذا ما يضع اللبنانيين امام مسؤولياتهم لوضع حد للاملاءات الخارجية خدمة لمصالح العدو الاسرائيلي والتمسك بالثوابت الوطنية لحماية وطننا وتحصينه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا والمنطقة".