Advertisement

لبنان

هاشم: براك ينطق بلسان اسرائيلي

Lebanon 24
22-10-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1432574-638967319307744903.png
Doc-P-1432574-638967319307744903.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم ان عثور الجيش اللبناني على جهاز تجسس بين بلدتي شبعا وكفرشوبا هو من أشكال العدوان المستمر على لبنان قصفا وقتلا وتدميرا وقال ان "وطننا مازال في دائرة الاستهداف الصهيوني".
Advertisement
وفي بيان له قالهاشم : "وكأن تفاهم ٢٧ تشرين الثاني لم يحصل وليس هناك من رعاة له ليأت تصريح توم براك بمثابة لينطق باللسان الاسرائيلي مطلقا تهديدا ووعيدا، وهذا ما يضع اللبنانيين امام مسؤولياتهم لوضع حد للاملاءات الخارجية خدمة لمصالح العدو الاسرائيلي والتمسك بالثوابت الوطنية لحماية وطننا وتحصينه في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا والمنطقة".
مواضيع ذات صلة
أمير دولة قطر: تراجع منطق النظام الدولي أمام منطق القوة يعني السماح بتسيد منطق الغاب
lebanon 24
22/10/2025 14:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الخورأسقف فرنجية: لنحيا على منطق الصليب ومنطق الحب
lebanon 24
22/10/2025 14:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المجلس المذهبي: تغليب منطق الدولة أساس استعادة الهيبة وبسط السلطة
lebanon 24
22/10/2025 14:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: الحملة العسكرية في غزة لم تعد تحمل أي منطق عسكري
lebanon 24
22/10/2025 14:55:01 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب قاسم هاشم

الجيش اللبناني

اللبناني على

توم براك

الصهيوني

صهيوني

الهاشم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:45 | 2025-10-22
07:41 | 2025-10-22
07:41 | 2025-10-22
07:41 | 2025-10-22
07:29 | 2025-10-22
07:20 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24