لبنان

قائد في "الرضوان"... الجيش الإسرائيليّ: هذا هو المُستهدف في "غارة عين قانا"

Lebanon 24
22-10-2025 | 05:06
قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "اغتال عيسى أحمد كربلا، قائد فصيل في قوة "الرضوان" في منطقة عين قانا".
وزعم الجيش الإسرائيليّ أنّ "كربلا كان ضالعاً في نقل وسائل قتالية داخل لبنان، وسعى إلى دفع مخططات ضدّ إسرائيل".
 
 
 
 
