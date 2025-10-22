قرار لبدران بإيقاف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق عن العمل بعد فضيحة تزوير علامات

Advertisement

أصدر الدكتور بسام قراراً بإيقاف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق عن العمل بعد فضيحة تزوير علامات، وقرر تعيين مدير بديل.وجاء في نص القرار الآتي:"إن رئيسبناء على المرسوم الرقم 8415 تاریخ 22/10/2021 (تعيين اللبنانية)،بناء على القانون الرقم 67/75 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،بناء على القرار الرقم 280 تاريخ 8/3/2024 تعيين مدراء فروع في وحدات الجامعة ،بناء على التحقيقات الجارية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الأول حول شبهة التلاعب في أوراق الامتحانات وتوقيعها،بناء على الطلب المقدم من الدكتور مجتبى بإعفائه مؤقتًا من مهام مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الأول والمسجل في تحت الرقم 7205 تاريخ 9/10/2025،ولمقتضيات المصلحة العامة، يقرر ما يأتي:المادة الأولىيُعفى الدكتور مجتبى بشير مرتضى، بناء لطلبه، من مهام مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الأول وذلك إلى حين صدور نتائج التحقيقات الإدارية.المادة الثانيةيُكلف الدكتور سامر ماهر بمهام مدير كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية الفرع الأول بالإضافة إلى مهامه الأخرى.المادة الثالثةيُبلغ هذا القرار حيث تتطلب الحاجة ويعمل به من تاريخ صدوره".