خلال رحلة صيد... هكذا خسر قاصرٌ حياته اليوم

أفادت مندوبة " "، عن وفاة قاصر من آل ، بعد إصابته بطلق ناريّ في وجهه، أثناء قيام عدد من الصيادين بممارسة هواية الصيد داخل إحدى الأراضي في منطقة العريضة - .

وعُلم أنّ الصيّاد الذي أصاب القاصر بالطلق الناريّ سلّم نفسه إلى القوى الأمنيّة، وقد بُوشِرَ التحقيق في الحادثة.