Advertisement

لبنان

خلال رحلة صيد... هكذا خسر قاصرٌ حياته اليوم

Lebanon 24
22-10-2025 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1432586-638967333489933262.jpg
Doc-P-1432586-638967333489933262.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة قاصر من آل عيسى، بعد إصابته بطلق ناريّ في وجهه، أثناء قيام عدد من الصيادين بممارسة هواية الصيد داخل إحدى الأراضي في منطقة العريضة - سهل عكار.
Advertisement
 
وعُلم أنّ الصيّاد الذي أصاب القاصر بالطلق الناريّ سلّم نفسه إلى القوى الأمنيّة، وقد بُوشِرَ التحقيق في الحادثة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
لاعب يغرّم بعد إصابة عرابه أثناء رحلة صيد
lebanon 24
22/10/2025 14:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أيام على إصابته برصاصة طائشة في عكار.. الطفل جاد خسر حياته
lebanon 24
22/10/2025 14:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان معروف جدّاً خسر والدته: "اليوم اللي كنت خايف منه طول عمري"
lebanon 24
22/10/2025 14:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24
مُذيعة جديدة في الـ"أم تي في": اليوم أبدأ خطوة جديدة في حياتي
lebanon 24
22/10/2025 14:55:21 Lebanon 24 Lebanon 24

سهل عكار

لبنان 24

لبنان

عكار

عيسى

مارس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:45 | 2025-10-22
07:41 | 2025-10-22
07:41 | 2025-10-22
07:41 | 2025-10-22
07:29 | 2025-10-22
07:20 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24