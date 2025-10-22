28
نائبٌ سابق "يُخطئ باللغة العربية"
22-10-2025
06:15
رُصد منشور لأحد النواب السابقين "المناوئين للتيار الوطني الحر"، وقد تضمّن أخطاءً في الكتابة باللغة العربية، الأمر الذي أثار انتقادات مراقبين ومتابعين.
النائب ذاته قد يقرر خوض الانتخابات النيابية عام 2026 في منطقة تُعتبر أساسية بالنسبة لـ"
التيار
"، علماً أن الأخير حقق فوزاً كبيراً فيها خلال
الانتخابات البلدية
عام 2025.
