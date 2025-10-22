دريان وعماد الحوت: لبنان لن يذهب نحو التطبيع مع إسرائيل

Advertisement

(الوكالة الوطنية)

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الفتوى، النائب الدكتور عماد الحوت، حيث أكد الأخير بعد اللقاء على أهمية هذه الزيارة لتجديد المباركة بافتتاح الإمام الشافعي بتمويل ، وطمأن مفتي الجمهورية إلى أن ملف مسجد الحسنين مستمر ويجري متابعته لتصبح الافتتاحات وفق إجراءات سليمة.وتناول اللقاء الشأن العام، مؤكداً الدكتور الحوت أن بحاجة إلى الهدوء والاستقرار ومرحلة تسمح بالتعافي الاقتصادي والأمني والسياسي.وشدد على أن لبنان لن يذهب في اتجاه السلام أو التطبيع مع العدو ، مشدداً على أن حق الشعب الفلسطيني بدولته وعاصمته الشريف هو أساس أي سلام مستقبلي. وأضاف: "لبنان آخر دولة يمكن أن تفكر بالتفاوض المباشر مع ، لأن العدو يسعى إلى إسرائيل الكبرى على حساب ولبنان وأجزاء من المنطقة".وأكد أن الأولوية للبنان تتمثل في دولة فلسطينية عاصمتها القدس، واستقرار لبنان عبر تفعيل اتفاقيات هدنة 1949 واتفاق وقف إطلاق النار برعاية ، محذراً من أي حديث عن مفاوضات مباشرة أو تطبيع في الوقت الحالي.