لبنان
دريان وعماد الحوت: لبنان لن يذهب نحو التطبيع مع إسرائيل
Lebanon 24
22-10-2025
|
05:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل مفتي الجمهورية
اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان
في دار
الفتوى، النائب الدكتور عماد الحوت، حيث أكد الأخير بعد اللقاء على أهمية هذه الزيارة لتجديد المباركة بافتتاح
مسجد
الإمام الشافعي بتمويل
قطري
، وطمأن مفتي الجمهورية إلى أن ملف مسجد الحسنين مستمر ويجري متابعته لتصبح الافتتاحات وفق إجراءات سليمة.
وتناول اللقاء الشأن العام، مؤكداً الدكتور الحوت أن
لبنان
بحاجة إلى الهدوء والاستقرار ومرحلة تسمح بالتعافي الاقتصادي والأمني والسياسي.
وشدد على أن لبنان لن يذهب في اتجاه السلام أو التطبيع مع العدو
الإسرائيلي
، مشدداً على أن حق الشعب الفلسطيني بدولته وعاصمته
القدس
الشريف هو أساس أي سلام مستقبلي. وأضاف: "لبنان آخر دولة يمكن أن تفكر بالتفاوض المباشر مع
إسرائيل
، لأن العدو يسعى إلى إسرائيل الكبرى على حساب
فلسطين
ولبنان وأجزاء من المنطقة".
وأكد أن الأولوية للبنان تتمثل في دولة فلسطينية عاصمتها القدس، واستقرار لبنان عبر تفعيل اتفاقيات هدنة 1949 واتفاق وقف إطلاق النار برعاية
الأمم المتحدة
، محذراً من أي حديث عن مفاوضات مباشرة أو تطبيع في الوقت الحالي.
(الوكالة الوطنية)
