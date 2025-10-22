رؤساء الوحدات الإدارية يزورون المديريات الأمنية لتعزيز التعاون والدعم

Advertisement

جال وفد من رؤساء الوحدات الإدارية العامة في سرايا المديريات الإقليمية للأمن العام وأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي في محافظة الجنوب، مهنئاً القيادات الأمنية بمناسبة تسلّمهم مهامهم الجديدة.استهل الوفد جولته بلقاء مدير مديرية الجنوب الإقليمية لأمن الدولة العميد الركن منير ، حيث ناقش المجتمعون أوضاع موظفي القطاع العام والعسكريين في ظل تراكم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، مؤكّدين على دور هذه القيادات في ترسيخ وحفظ الأمن مهما كانت التحديات.ثم زار الوفد في المقدم لبيب سعد، بالإضافة إلى رؤساء دائرة الإقليمية العقيد ، وشعبة العقيد قبيسي، ومكتب صيدا الرائد زياد اسطا.اختتمت الجولة بزيارة قائد سرية صيدا الإقليمية العقيد وسام باز، متمنين له التوفيق في مهامه، مع التأكيد على التعاون المتبادل لما فيه مصلحة الجميع.