لبنان

رؤساء الوحدات الإدارية يزورون المديريات الأمنية لتعزيز التعاون والدعم

Lebanon 24
22-10-2025 | 05:59
Doc-P-1432603-638967350456378253.png
Doc-P-1432603-638967350456378253.png photos 0
جال وفد من رؤساء الوحدات الإدارية العامة في سرايا صيدا على المديريات الإقليمية للأمن العام وأمن الدولة وقوى الأمن الداخلي في محافظة الجنوب، مهنئاً القيادات الأمنية بمناسبة تسلّمهم مهامهم الجديدة.
استهل الوفد جولته بلقاء مدير مديرية الجنوب الإقليمية لأمن الدولة العميد الركن منير ضاهر، حيث ناقش المجتمعون أوضاع موظفي القطاع العام والعسكريين في ظل تراكم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، مؤكّدين على دور هذه القيادات في ترسيخ مؤسسات الدولة وحفظ الأمن مهما كانت التحديات.

ثم زار الوفد رئيس مكتب صيدا في أمن الدولة المقدم لبيب سعد، بالإضافة إلى رؤساء دائرة الأمن العام الإقليمية العقيد علي حلاوي، وشعبة الأمن القومي العقيد حيدر قبيسي، ومكتب صيدا الرائد زياد اسطا.
اختتمت الجولة بزيارة قائد سرية صيدا الإقليمية العقيد وسام باز، متمنين له التوفيق في مهامه، مع التأكيد على التعاون المتبادل لما فيه مصلحة الجميع.
 
(الوكالة الوطنية)
