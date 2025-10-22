Advertisement

لبنان

ضحيّة جديدة لحوادث السير... بعدما كان في غيبوبة الشاب زكريا فارق الحياة

Lebanon 24
22-10-2025 | 06:19
A-
A+
Doc-P-1432611-638967361829452429.jpg
Doc-P-1432611-638967361829452429.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي الشاب زكريا علي عربس، ابن بلدة نمرين - الضنية، متأثراً بإصابته، جراء تعرّضه لحادث سير قبل فترة. 
Advertisement
وكان عربس قد دخل في غيبوبة بعد تعرّضه للحادث، وفارق الحياة اليوم متأثراً بجراحه.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
آخر ضحايا حوادث السير.. الموت يخطف الشاب أسامة
lebanon 24
22/10/2025 14:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أحمد ابن بلدة ببنين العكارية آخر ضحايا مسلسل حوادث السير في لبنان
lebanon 24
22/10/2025 14:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"عباس" ينضم لقافلة ضحايا حوادث السير في لبنان
lebanon 24
22/10/2025 14:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
غرفة التحكم المروري: 7 حوادث و9 جرحى حصيلة حوادث السير في الساعات الـ24 الماضية
lebanon 24
22/10/2025 14:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24

علي عرب

الضنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:45 | 2025-10-22
07:41 | 2025-10-22
07:41 | 2025-10-22
07:41 | 2025-10-22
07:29 | 2025-10-22
07:20 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24