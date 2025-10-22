ضحيّة جديدة لحوادث السير... بعدما كان في غيبوبة الشاب زكريا فارق الحياة

توفي الشاب زكريا علي عربس، ابن بلدة نمرين - ، متأثراً بإصابته، جراء تعرّضه لحادث سير قبل فترة.

Advertisement

وكان عربس قد دخل في غيبوبة بعد تعرّضه للحادث، وفارق الحياة اليوم متأثراً بجراحه.