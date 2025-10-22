28
لبنان
زياد العجوز: لبنان بحاجة لاستعادة سيادته ورفض النفوذ الخارجي
Lebanon 24
22-10-2025
|
06:20
أكد
المنسق العام
للمؤتمر اللبناني العربي ورئيس حركة "الناصريين الأحرار" الدكتور زياد العجوز، في بيان، أن
لبنان
لم يعد يحتمل استمرار هيمنة الميليشيات على
مؤسسات الدولة
وابتزاز القرار الوطني، داعياً إلى استعادة سيادة الدولة ووحدتها ورفض أي تدخلات خارجية تهدد أمنه واستقراره.
وشدد العجوز على أن لبنان عربي
الهوى
والهوية، وسيادته غير قابلة للمساومة أو الارتهان لأي مشروع خارجي، رافضاً كل أشكال النفوذ الإقليمي والدولي الذي ينتقص من دور الدولة ومؤسساتها.
وأعلن دعمه لمسار الحكومة برئاسة الرئيس
نواف سلام
، داعياً إلى فرض سلطة القانون واستعادة هيبة الدولة ووضع خطة وطنية شاملة تحمي السيادة وتحد من التأثيرات الخارجية.
كما طالب العجوز بإقرار
قانون العفو العام
الشامل، مشيراً إلى وجود مظلومية حقيقية تطال عدداً كبيراً من الموقوفين من أبناء الطائفة السنية، مؤكداً أن إنصافهم ضرورة لتحقيق العدالة المنشودة وبناء
دولة القانون
والمؤسسات في لبنان.
(الوكالة الوطنية)
