زياد العجوز: لبنان بحاجة لاستعادة سيادته ورفض النفوذ الخارجي

أكد للمؤتمر اللبناني العربي ورئيس حركة "الناصريين الأحرار" الدكتور زياد العجوز، في بيان، أن لم يعد يحتمل استمرار هيمنة الميليشيات على وابتزاز القرار الوطني، داعياً إلى استعادة سيادة الدولة ووحدتها ورفض أي تدخلات خارجية تهدد أمنه واستقراره.وشدد العجوز على أن لبنان عربي والهوية، وسيادته غير قابلة للمساومة أو الارتهان لأي مشروع خارجي، رافضاً كل أشكال النفوذ الإقليمي والدولي الذي ينتقص من دور الدولة ومؤسساتها.وأعلن دعمه لمسار الحكومة برئاسة الرئيس ، داعياً إلى فرض سلطة القانون واستعادة هيبة الدولة ووضع خطة وطنية شاملة تحمي السيادة وتحد من التأثيرات الخارجية.كما طالب العجوز بإقرار الشامل، مشيراً إلى وجود مظلومية حقيقية تطال عدداً كبيراً من الموقوفين من أبناء الطائفة السنية، مؤكداً أن إنصافهم ضرورة لتحقيق العدالة المنشودة وبناء والمؤسسات في لبنان.