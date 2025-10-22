Advertisement

لبنان

زياد العجوز: لبنان بحاجة لاستعادة سيادته ورفض النفوذ الخارجي

Lebanon 24
22-10-2025 | 06:20
A-
A+
Doc-P-1432613-638967366536109631.jfif
Doc-P-1432613-638967366536109631.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد المنسق العام للمؤتمر اللبناني العربي ورئيس حركة "الناصريين الأحرار" الدكتور زياد العجوز، في بيان، أن لبنان لم يعد يحتمل استمرار هيمنة الميليشيات على مؤسسات الدولة وابتزاز القرار الوطني، داعياً إلى استعادة سيادة الدولة ووحدتها ورفض أي تدخلات خارجية تهدد أمنه واستقراره.
Advertisement

وشدد العجوز على أن لبنان عربي الهوى والهوية، وسيادته غير قابلة للمساومة أو الارتهان لأي مشروع خارجي، رافضاً كل أشكال النفوذ الإقليمي والدولي الذي ينتقص من دور الدولة ومؤسساتها.

وأعلن دعمه لمسار الحكومة برئاسة الرئيس نواف سلام، داعياً إلى فرض سلطة القانون واستعادة هيبة الدولة ووضع خطة وطنية شاملة تحمي السيادة وتحد من التأثيرات الخارجية.

كما طالب العجوز بإقرار قانون العفو العام الشامل، مشيراً إلى وجود مظلومية حقيقية تطال عدداً كبيراً من الموقوفين من أبناء الطائفة السنية، مؤكداً أن إنصافهم ضرورة لتحقيق العدالة المنشودة وبناء دولة القانون والمؤسسات في لبنان.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
العجوز: نرفض أي عدوان على أي دولة عربية
lebanon 24
22/10/2025 14:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
العجوز: لاحترام المواعيد الدستورية في لبنان
lebanon 24
22/10/2025 14:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
العجوز مرحبًا بالموفد السعودي: خطوة تعيد لبنان إلى محيطه العربي
lebanon 24
22/10/2025 14:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24
العجوز وقيسي من بيروت: سيدة العواصم لن تكون رهينة لأحد
lebanon 24
22/10/2025 14:56:28 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون العفو العام

الوكالة الوطنية

مؤسسات الدولة

المنسق العام

دولة القانون

قانون العفو

نواف سلام

الناصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:45 | 2025-10-22
07:41 | 2025-10-22
07:41 | 2025-10-22
07:41 | 2025-10-22
07:29 | 2025-10-22
07:20 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24