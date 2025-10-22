بدءاً من مساء اليوم.. هذا ما سيشهده جسر غزير

Advertisement

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتركيب فاصل حديدي على المسلك الشّرقي لجسر (مقابل HOME CITY)، وذلك مساء اليوم الأربعاء 22-10-2025، من السّاعة 22:00 لغاية السّاعة 5:00 من فجر اليوم التّالي.ستُنفّذ هذه الأعمال على المسلك الشّرقي من ، وستؤدي إلى منع المرور عليه، وتحويل السّير المتّجه نحو ، إلى الطّريق المحاذي للجسر.يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.