لبنان

بدءاً من مساء اليوم.. هذا ما سيشهده جسر غزير

Lebanon 24
22-10-2025 | 06:42
صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

ستقوم إحدى الشّركات المتعهّدة بتركيب فاصل حديدي على المسلك الشّرقي لجسر غزير (مقابل HOME CITY)، وذلك مساء اليوم الأربعاء 22-10-2025، من السّاعة 22:00 لغاية السّاعة 5:00 من فجر اليوم التّالي.
ستُنفّذ هذه الأعمال على المسلك الشّرقي من الجسر، وستؤدي إلى منع المرور عليه، وتحويل السّير المتّجه نحو جبيل، إلى الطّريق المحاذي للجسر.

يُرجى من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
