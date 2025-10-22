Advertisement

لبنان

للحد من قطع الأشجار.. الزراعة تصادر كمبة من الحطب في حولا

Lebanon 24
22-10-2025 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1432646-638967414558419222.png
Doc-P-1432646-638967414558419222.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار الحد من ظاهرة قطع الأشجار وحماية الثروة الحرجية، صادرت دوريّة مشتركة من وزارة الزراعة ومديرية أمن الدولة، في بلدة حولا الحدودية، حيث صادرت كمية من الحطب المقطّع تُقدّر بين 3 و4 أمتار.  
Advertisement
 
وتمت المصادرة بعد عملية دهم نفذتها الدورية، بهدف حماية الاشجار وفرض تطبيق القوانين البيئية في المناطق كافة.
مواضيع ذات صلة
في جرد القيطع – عكار.. وزارة الزراعة تصادر بيك آب محمّلًا بالحطب المقطوع بطريقة غير شرعية
lebanon 24
22/10/2025 17:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة.. ضبط عملية قطع غير قانوني للأشجار في مرجعيون
lebanon 24
22/10/2025 17:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم قرية باقة الحطب شرق قلقيلية
lebanon 24
22/10/2025 17:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"الفاو" ووزارة الزراعة يطلقان وحدة استجابة متعددة المخاطر في عنجر
lebanon 24
22/10/2025 17:39:21 Lebanon 24 Lebanon 24

مديرية أمن الدولة

وزارة الزراعة

أمن الدولة

الثروة

دوري

شجار

كميت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:34 | 2025-10-22
10:24 | 2025-10-22
10:10 | 2025-10-22
10:01 | 2025-10-22
09:42 | 2025-10-22
09:30 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24