للحد من قطع الأشجار.. الزراعة تصادر كمبة من الحطب في حولا

في إطار الحد من ظاهرة قطع الأشجار وحماية الحرجية، صادرت دوريّة مشتركة من ومديرية ، في بلدة حولا الحدودية، حيث صادرت كمية من الحطب المقطّع تُقدّر بين 3 و4 أمتار.

وتمت المصادرة بعد عملية دهم نفذتها الدورية، بهدف حماية الاشجار وفرض تطبيق القوانين البيئية في المناطق كافة.