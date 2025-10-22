Advertisement

لبنان

بساط من الجميزة: 2025 عام التحوّل الاقتصادي الفعلي في لبنان

Lebanon 24
22-10-2025 | 07:51
A-
A+
Doc-P-1432650-638967419313888179.png
Doc-P-1432650-638967419313888179.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار سلسلة "جلسة مع الكتلة"، استضافت الكتلة الوطنية في مقرّها بالجميزة وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط في لقاء حواري أداره الصحافي الاقتصادي خالد أبو شقرا، وتناول واقع الاقتصاد اللبناني والتحديات الإصلاحية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
Advertisement
افتتح الجلسة الأمين العام للكتلة ميشال حلو مؤكداً أنّ حكومة الرئيس نواف سلام تُعدّ من أفضل الحكومات التي عرفها لبنان منذ سنوات، لكنها تحتاج إلى تسريع وتيرة الإصلاحات، مشدداً على أنّ "إعادة بناء الدولة لا تقوم على المساعدات بل على الحوكمة والشفافية".
من جهته، أوضح الوزير بساط أنّ لبنان يعيش مرحلة اقتصادية دقيقة لكنها تحمل فرصاً واعدة، مؤكداً أنّ عام 2025 سيكون الأفضل اقتصادياً منذ عام 2011، وأنّ مسار الإصلاح بدأ فعلاً.

وأشار إلى أنّ الملفات الحساسة كـ إعادة هيكلة المصارف، رفع السرية المصرفية، واستقلالية القضاء باتت مطروحة بجدّية، مطمئناً إلى أنّ أموال المودعين مصونة ولا نية لشطبها.
وشدّد بساط على أهمية التحوّل نحو اقتصاد إنتاجي يعتمد على التصدير والاستثمار بدل الاستهلاك والديون، لافتاً إلى أنّ تحقيق النمو يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني، لأن "لا تعافياً اقتصادياً من دون حلّ سياسي شامل".
وفي ما يتعلق بصندوق النقد، أكد أنّ "لبنان لن يوقّع أي اتفاق لا يصب في مصلحته الوطنية"، موضحاً أنّ الهدف من الحوار هو "استعادة الثقة الدولية والانفتاح مجدداً على المجتمع المالي العالمي".
واختُتم اللقاء بحوار مفتوح مع الحضور، ناقش آليات التعافي الاقتصادي وسبل تعزيز الثقة بالمؤسسات.
 
(الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
مع دخولنا الربع الأخير من عام 2025 هذه الأبراج ستكون الأكثر حظاً هل أنت من بينها؟
lebanon 24
22/10/2025 17:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
البساط في اجتماع مع ممثلي الدول المانحة: لبنان يشهد أفضل أداء اقتصادي منذ 2011
lebanon 24
22/10/2025 17:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
البساط والمجلس الاقتصادي يطلقان مبادرة جديدة لتعزيز الاستثمار ببيروت
lebanon 24
22/10/2025 17:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24
النرويج تقول إن روسيا انتهكت مجالها الجوي 3 مرات في عام 2025 (سكاي نيوز)
lebanon 24
22/10/2025 17:39:28 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

صندوق النقد الدولي

الوكالة الوطنية

وزير الاقتصاد

الأمين العام

النقد الدولي

نواف سلام

أبو شقرا

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:34 | 2025-10-22
10:24 | 2025-10-22
10:10 | 2025-10-22
10:01 | 2025-10-22
09:42 | 2025-10-22
09:30 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24