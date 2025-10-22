Advertisement

لبنان

ملكي بحثت مع حيدر تعزيز فرص العمل والتعاون لدعم الشباب

Lebanon 24
22-10-2025 | 08:01
Doc-P-1432653-638967424391907386.png
Doc-P-1432653-638967424391907386.png photos 0
زارت نائبة رئيس هيئة التضامن السرياني الديمقراطي ومديرة الشؤون القانونية والإدارية في مكتب التعاون الروسي – اللبناني ميراي ملكي، وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه في الوزارة.
وتمّ خلال اللقاء البحث في سبل تأمين فرص عمل للشباب اللبناني وتعزيز التعاون بين الوزارة والهيئة في المجالات الاجتماعية والتنموية.

وأكد الوزير حيدر حرصه على إشراك الجمعيات والمنظمات الأهلية في تنفيذ الخطط الرامية إلى مكافحة البطالة وخلق بيئة عمل منتجة ومستدامة، مشدداً على أن الشباب يشكّلون الركيزة الأساسية في أي عملية نهوض اقتصادي واجتماعي.

من جهتها، أعربت ملكي عن استعداد الهيئة للتعاون مع الوزارة في برامج التدريب والتأهيل المهني، لتمكين الشباب من اكتساب المهارات اللازمة لدخول سوق العمل والمساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني.

واتُّفق في ختام اللقاء على متابعة التنسيق بين الجانبين لتعزيز الشراكة وتفعيل المبادرات المشتركة لدعم وتمكين الشباب.
