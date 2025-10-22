رابطة الأساتذة المتعاقدين: الخميس يوم دراسي عادي

Advertisement

أصدرت " المتعاقدين في الرسمي" بياناً أوضحت فيه موقفها من الدعوات المتناقضة بشأن الإضراب في المدارس والثانويات الرسمية يوم الخميس 23 تشرين الأول.وأكدت الرابطة أنّ اجتماعها الأخير مع وزيرة التربية والروابط التربوية أفضى إلى تشكيل لجنة مصغّرة لمتابعة الملف، من دون أي إشارة لإضراب قريب.وتساءلت الرابطة عن جدوى إضرابٍ ليوم واحد من دون خطة تصعيد واضحة، مشيرةً إلى أنّ المتعاقدين سيتكبدون خسارة يوم عمل غير مدفوع الأجر، بخلاف الزملاء الملاك.وختم البيان بالتأكيد على أنّ يوم الخميس سيكون يوم تدريسٍ عادي في المدارس الرسمية، مع احترام حق سائر الروابط باللجوء إلى الإضراب.