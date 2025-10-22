Advertisement

لبنان

رابطة الأساتذة المتعاقدين: الخميس يوم دراسي عادي

Lebanon 24
22-10-2025 | 08:54
A-
A+
Doc-P-1432666-638967453701093751.png
Doc-P-1432666-638967453701093751.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت "رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي" بياناً أوضحت فيه موقفها من الدعوات المتناقضة بشأن الإضراب في المدارس والثانويات الرسمية يوم الخميس 23 تشرين الأول.
Advertisement
وأكدت الرابطة أنّ اجتماعها الأخير مع وزيرة التربية والروابط التربوية أفضى إلى تشكيل لجنة مصغّرة لمتابعة الملف، من دون أي إشارة لإضراب قريب.
وتساءلت الرابطة عن جدوى إضرابٍ ليوم واحد من دون خطة تصعيد واضحة، مشيرةً إلى أنّ المتعاقدين سيتكبدون خسارة يوم عمل غير مدفوع الأجر، بخلاف الزملاء الملاك.
وختم البيان بالتأكيد على أنّ يوم الخميس سيكون يوم تدريسٍ عادي في المدارس الرسمية، مع احترام حق سائر الروابط باللجوء إلى الإضراب.
مواضيع ذات صلة
بيان لرابطة الأساتذة المتعاقدين.. هذا مضمونه
lebanon 24
22/10/2025 17:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين: تثبيت المتعاقدين أولوية وطنية
lebanon 24
22/10/2025 17:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة المتعاقدين: مستمرون في معركة التثبيت وإنهاء التعاقد
lebanon 24
22/10/2025 17:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة المتعاقدين في الأساسي: خطة وزارة التربية تخبط وشرخ بين النظريات والتطبيق العملي
lebanon 24
22/10/2025 17:39:55 Lebanon 24 Lebanon 24

التعليم الأساسي

رابطة الأساتذة

يوم واحد

التربوي

ميت يو

الملا

سي ال

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:34 | 2025-10-22
10:24 | 2025-10-22
10:10 | 2025-10-22
10:01 | 2025-10-22
09:42 | 2025-10-22
09:30 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24