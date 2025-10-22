Advertisement

لبنان

​الجيش.. ايقاف مطلوبين وضبط أسلحة ومخدرات

Lebanon 24
22-10-2025 | 09:04
أصدر الجيش اللبناني بيانًا أفاد فيه تنفيذ عمليات دهم وتوقيف 4 أشخاص في زحلة، بعلبك، وبيروت، ضبطت خلالها أسلحة وذخائر ومخدرات. كما تم ضبط آلات لتصنيع المخدرات ومساحة مزروعة بالحشيشة، إضافة إلى 52 ألف حبة كبتاغون عند الحدود اللبنانيةالسورية في منطقة مشاريع القاع – الهرمل.
وأعلنت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت للقضاء المختص، ويستمر العمل لتوقيف باقي المتورطين.
